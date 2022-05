Chile: tras el crimen de un trabajador y nuevos ataques, algunas comunidades mapuches solicitan un diálogo con Gabriel Boric

Un grupo de comuneros mapuches invitó al dialogo al presidente Boric tras los últimos hechos de violencia en la macrozona sur del país. REUTERES/Juan Gonzalez

Comunidades mapuches que viven en la macrozona sur de Chile solicitaron la visita y establecer un diálogo con el presidente Gabriel Boric tras los últimos episodios de violencia que han ocurrido en esta semana.

Las comunidades que solicitaron este diálogo con el Gobierno chileno viven en el sector de Lago Lleulleu, en la región del Biobío, donde se desarrolla uno de los epicentros del conflicto chileno mapuche. Los comuneros también pidieron establecer comunicación con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Los responsables de realizar este llamado pidieron al presidente Boric visitar la zona de conflicto y que “de no poder venir ellos a conversar, que no se preocupen, nosotros iremos con nuestros dirigentes, con nuestras autoridades tradicionales a conversar con ellos al Palacio de La Moneda”, dijo Kaen Reinao, vocera que leyó el comunicado emplazando al gobierno.

Reinao también tuvo palabras sobre la muerte del trabajador Segundo Catril de 66 años de edad, quien falleció tras ser víctima de un ataque armado cuando se dirigía a trabajar en La Araucanía. “A la luz de los hechos, entendemos que esto no fue un acto reivindicatorio o de sabotaje, fue un ataque a sangre fría cuya intención era matar a los trabajadores mapuche que estaban en el mini bus. Desconocemos las motivaciones de los autores de este cobarde asesinato y de su autoría”, dijo Reinao.

La vocera Karen Reinai expresó que “emplazamos al Presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior Izkia Siches a visitar la provincia y a conversar con nosotros”. El texto fue leído cuando los restos del trabajador Segundo Catril eran entregados a sus familiares.

Visita de subsecretario

El trabajador forestal Segundo Catril.

El llamado a diálogo y a visitar la zona de conflicto se realizó a solo horas que aterrizara en La Araucanía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para reunirse con las autoridades de la zona. Su visita se agendó horas después del ataque que le quitó la vida al trabajador Segundo Catril.

Monsalve manifestó en su visita que “el gobierno va a usar todas las herramientas que tiene el estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas”, y que, “evidentemente, el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando”.

La declaración anterior nace luego de las presiones políticas y sociales que ha recibido el gobierno de Gabriel Boric por ampliar el Estado de Excepción en La Araucanía para reducir los hechos de violencia en la macrozona sur chilena. “Hasta ahora los estados de excepción han demostrado que disminuyen los hechos de violencia, es cierto. También es cierto que han demostrado que no pueden evitar el asesinato de personas, porque han ocurrido en la vigencia de los estados de excepción”, dijo Monsalve.

“Por eso, quiero reiterar que si no queremos que nadie muera, si no queremos tener víctimas, el estado de excepción por sí solo no es suficiente”, finalizó el subsecretario.

Otro atentado más a La Araucanía

Cuando han pasado solo horas desde la muerte del trabajador Segundo Catril tras recibir un disparo en su cabeza, nuevamente se tiene que lamentar un atentado en la macrozona sur de Chile. Ahora ocurrió la quema de un camión entre las comunas de Vilcún y Lautaro, ubicadas en la región de La Araucanía.

Los responsables de la quema no fueron detenidos en el momento porque se dieron a la fuga. Sin embargo, dejaron un cartel en el que exigieron la salida de los militares de La Araucanía.

Este ataque se desarrolló a solo horas que un grupo de autoridades se reunieran en La Moneda para abordar la situación que se está viviendo en la macrozona sur de Chile. En esta instancia se confirmó que el Estado de Excepción se mantendrá sin modificaciones. “Las informaciones en torno a las acciones se van a dar a conocer cuando éstas se hagan efectivas, tienen que entender que parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar algunos de los hechos”, dijo la ministra Siches al salir de la reunión.

