Murió Tania Tinoco, la periodista que resistió los ataques de Rafael Correa

La periodista, que fue crítica con el régimen de Rafael Correa, falleció por una arritmia cardiaca. (Foto: Vistazo).

La voz de la periodista ecuatoriana Tania Tinoco se extinguió, dejando un legado de profesionalismo a las generaciones de la comunicación. Falleció el 21 de mayo luego de sufrir una arritmia cardíaca que la llevó a internarse en un hospital especializado en Cleveland, Estados Unidos. Ecuavisa y algunos familiares confirmaron esta noticia.

Tinoco, de 58 años, nacida en la ciudad de Machala, estudió periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte luego de concluir su bachillerato en el Colegio La Inmaculada de Guayaquil, ciudad a la que llegó a vivir a los 11 años.

A lo largo de más de tres décadas, Tinoco presentó las noticias para el telediario vespertino de Ecuavisa, televisora a la que ingresó en diciembre de 1983, hace casi 40 años. Su primer trabajo en el canal fue como asistente del archivo. Después se desempeñó como redactora y finalmente como locutora y directora.

El 7 de abril, según un comunicado, familiares informaron que la periodista fue hospitalizada en Ecuador luego de sufrir un infarto. Dos días después, informaron los mismos familiares que la periodista fue trasladada en un avión ambulancia hacia Cleveland, Ohio, para recibir tratamiento hospitalario. Su situación fue estable hasta que falleció.

Tania Tinoco en sus inicios en Ecuavisa

Tania Tinoco entrevistó con frontalidad y rigor a varios presidentes de la República. Aunque los abordó incisivamente, con todos mantuvo un trato cordial y profesional. El único mandatario que la atacó personalmente fue el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo en Bélgica por deudas con la justicia del Ecuador. Correa desplegó en abril de 2015 una campaña de presión, persecución y desprestigio personal en contra de la periodista para que Ecuavisa cancelara a Tinoco o para conseguir que ella misma renunciara a su televisora.

Correa amenazó públicamente a la periodista un 18 de abril durante su programa televisado que se transmitía todos los sábados. Lo hizo en el denominado como Enlace Ciudadano, en su edición 420, programa de retransmisión obligatoria para centenares de medios radiales y televisivos del interior. Tinoco respondió al presidente Rafael Correa que no renunciaría a su cargo como periodista de Ecuavisa. El enlace estaba dividido por varios segmentos, todos dirigidos por el entonces presidente. Este se denominaba “La libertad de expresión ya es de todos” y estaba destinado a la afrenta de los periodistas críticos al régimen.

Tinoco escribió en su cuenta de Twitter: “ Le respondo al presidente Correa: no voy a renunciar. No juego ni amenazo con eso. No soy como aquellos que amenazan con renunciar y no lo hacen ”, en referencia a las consecutivas amenazas de Correa sobre renunciar. La periodista también agradeció a los miles de mensajes que convirtieron la etiqueta #EstamosContigoTania en tendencia en Ecuador durante los días del ataque.

Fundamedios alertó sobre los ataques de Rafael Correa en contra de Tania Tinoco.

FUNDAMEDIOS, una organización de monitoreo y defensa de los derechos a la libertad de expresión recogió las amenazas y reportó que otros dos periodistas, al mismo tiempo, renunciaron a sus puestos de trabajo por las mismas presiones recibidas desde el poder político.

Tania Tinoco dirigió y presentó el programa de investigación periodística denominado como Visión 360 en donde se ventilaron algunas denuncias de corrupción en contra de gobiernos locales y nacionales del Ecuador.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, y el canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín, lamentaron el fallecimiento de la periodista. Lasso dijo que “(estamos) consternados por el fallecimiento de Tania Tinoco. El periodismo del Ecuador está de luto, el país pierde una gran profesional de la comunicación. Mi sentido pésame a su esposo, hijos y familiares”.

Holguín también dijo: “Lamento mucho la partida de una gran periodista, pero, sobre todo, de un gran ser humano. Que Dios te tenga en su gloria”.

Tania Tinoco fue admiradora de Matilde Hidalgo de Procel la primera sufragista en una elección nacional en América Latina.

