Guillermo Lasso calificó como “mellizos de la conspiración” a Rafael Correa y Jaime Nebot

El presidente Guillermo Lasso acusó de conspiradores a Rafael Correa y Jaime Nebot. (Foto: ARCHIVO/ REUTERS/Santiago Arcos)

Durante la reunión presidencial del XIV Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú realizado en Loja, el presidente Guillermo Lasso agitó el avispero de la política ecuatoriana. Afirmó que el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, a quienes calificó de “mellizos”, trabajan coludidos para instalar una conspiración en su contra.

Rafael Correa fue presidente del Ecuador entre 2007 y 2017, y actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Correa, exiliado en Bélgica, es el principal líder del Movimiento Fuerza Compromiso Social, actualmente denominado como Movimiento Revolución Ciudadana. El movimiento político de Correa fue fundado por Iván Espinel, actualmente sentenciado y encarcelado por el delito de lavado de activos. El Movimiento correista está actualmente presidido por Marcela Aguiñaga, legisladora en activo, sobre quien pesa una responsabilidad civil culposa por más de USD 41 millones establecidos desde 2017 cuando Aguiñaga ejerció como ministra del Ambiente durante el gobierno de Correa.

Jaime Nebot fue alcalde de Guayaquil desde el 2000 al 2019 y es el principal líder del Partido Social Cristiano, una organización política que apoyó la candidatura a la presidencia de Guillermo Lasso en la primera vuelta electoral y en el balotaje de febrero y abril 2021, pero que rompió sus relaciones con el oficialismo tras un desacuerdo en la distribución de los órganos de control del Estado.

En una entrevista que Lasso concedió en Ecotel TV, el mandatario aseguró que “ el señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Eso es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución, sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la Presidencia del Ecuador ”.

IMAGEN DE ARCHIVO. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, gesticula durante una entrevista con Reuters en Bruselas, Bélgica, Octubre 8, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

El mandatario acusó a Correa de temerle y a Nebot de odiarlo. Lasso afirmó que este último lo odia porque no tuvo el arrojo suficiente para ser candidato en las elecciones presidenciales y ganar la primera magistratura del Estado, y que por celos está buscando la forma de desestabilizar la democracia ecuatoriana. También aclaró que no es la Asamblea Nacional la que participa en conjunto en estos planes de conspiración, sino que “son estos dos señores, a través de sus asambleístas” quienes mueven los hilos de la conjura. Nebot “no tuvo los huevos para ser candidato”, dijo el presidente ecuatoriano.

Jaime Nebot respondió a Lasso en un comunicado divulgado en sus redes sociales. Aseguró que el estado emocional de Lasso le da lástima y que contesta a sus exabruptos porque no se trata de un demente cualquiera, sino del presidente de la República.

Guillermo Lasso denunció esta supuesta trama de desestabilización desde el 24 de mayo de 2021. Dijo que ambos, Correa y Nebot, están unidos por el miedo de no poder nombrar al próximo contralor general del Estado y de que siga en sus funciones la fiscal del Estado y el procurador general del Estado, que mientras estos funcionarios obren con independencia sus conspiradores sufrirán por “los fantasmas que los persiguen por esa conciencia sucia”.

En un comunicado Jaime Nebot respondió a las declaraciones de Guillermo Lasso

Nebot respondió con un comunicado de cinco puntos disponible en su cuenta personal de Twitter. Allí explica por qué no odia al presidente, que las medidas más próximas del gobierno favorecen y emparentan a Lasso con el correísmo, que el presidente no es motivo de envidia, que el régimen tiene deudas con la sociedad en materia de seguridad ciudadana, y que el Partido Social Cristiano no está a favor de una eventual destitución del presidente o de ninguna autoridad de control del Estado.

El expresidente Correa, por su parte, solo respondió con dos frases en su cuenta personal de Twitter: textualmente aseguró que Lasso está cada vez más desesperado y que tiene una fijación con los huevos de alguien más.

La última semana de marzo, Lasso aseguró en una entrevista con Infobae que él no se pelearía con ningún político porque las personas están cansadas de eso, sin embargo, no ha podido cumplir con esas palabras. Apenas unos días después de la entrevista atacó al excandidato presidencial de la Izquierda Democrática y un mes después dio las declaraciones mencionadas.

