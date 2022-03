Encapuchados emboscaron a un conductor y quemaron el vehículo en el que trabajaba en el sur de Chile

Imagen del furgón quemado durante la madrugada del 28 de marzo, en la región del Biobío en Chile.

Durante la madrugada del lunes 28 de marzo, encapuchados, que se encontraban armados, atacaron a un vehículo, hicieron bajar al conductor y luego procedieron a quemar el auto, utilizándolo para bloquear la ruta. El ataque fue adjudicado por un grupo radical mapuche.

Un trabajador de la empresa Serfonac, que entrega servicios a la Forestal Mininco -dedicada a la producción de madera y que se ha visto envuelta en distinto conflictos con la quema de maquinaria al interior de sus predios, por la lucha del pueblo mapuche para la restitución de sus tierras-, fue atacado por un un grupo indeterminado de personas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las seis de la madrugada, donde el grupo armado obligó al chofer a bajarse del vehículo y posterior a la emboscada quemaron el furgón, para utilizarlo de bloqueo en la ruta P-72 en el kilómetro 17, ubicado en el limite regional entre Biobío y La Araucanía, en la zona sur de Chile.

Carabineros llegó al lugar para hacer las pericias correspondientes. De manera preliminar, el suceso se lo adjudicó a Weichan Auka Mapu, un grupo radicalizado de mapuche que realizan este tipo de ataques por la reivindicación de las tierras. Esto tras un panfleto que habrían dejado en el lugar, escrito en mapudungún, lengua mapuche.

Imagen capturada por un testigo de la quema del furgón.

Estado de Excepción

Este habría sido el primer ataque desde la desescalada del Estado de Emergencia, que se sostuvo en la zona por seis meses, debido al conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno.

Esta disputa tiene origen en el siglo XIX por la llamada “Pacificación de La Araucanía”, donde territorios que, hasta ese entonces, se declaraban autónomos del Estado chileno fueron ocupados que durante la colonización. Ante la toma de propiedades o del Wallmapu del pueblo mapuche, se inicio el conflicto que permanece hasta la actualidad.

Considerando los hechos de violencia ocurridos en la zona por la lucha radicalizada mapuche, el anterior gobierno de Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, las zonas de mayor conflicto.

La medida comenzó a regir el 13 de octubre 2021 y se mantuvo hasta el sábado 26 de marzo. La prórroga de este mandato, fue una de las primeras decisiones que tuvo que afrontar el Gobierno de Gabriel Boric, que concluyó en bajar el Estado de Emergencia. Para la desescalada del Estado de Excepción, el mandatario mandó una comitiva de ministros al lugar, lo que no estuvo exento de polémica, tras el recibimiento con disparos a la ministra del Interior.

Por el término del Estado de Emergencia el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve dijo que, “el Gobierno ha tomado decisiones que permiten mejorar las capacidades de las policías para garantizar la seguridad que merece todo chileno”. “Hay hechos de violencia en la Región de la Araucanía y hechos de violencia en la Región del Biobío que generan preocupación y una sensación de inseguridad, pero creo que hemos tenido buenos diálogos y hemos entregado antecedentes serios de que el gobierno efectivamente ha tomado decisiones que permiten mejorar las capacidades de las policías para garantizar la seguridad que merece todo chileno”, sostuvo Monsalve.

El día que finalizó la medida, el subsecretario señaló que, “como ustedes ya saben el Presidente de la República Gabriel Boric había comprometido no prorrogar este Estado de Excepción, pero eso no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile y por supuesto quienes viven en la región de la Araucanía y en la región del Biobío que es donde termina el Estado de Excepción”.

A esto le agregó que ese trabajo era de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, “por lo tanto, se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia. Claramente hemos buscado fortalecer dotación de personal, fortalecer las capacidades operativas en materia de equipamiento”, afirmó.

“También esto implica disponer de estrategias policiales que permitan cumplir con la tarea de garantizar la seguridad en la Región del Biobío y la Región de la Araucanía”. Para eso será necesario mantener en conversación con las autoridades locales en la materia. “Siempre hay preocupación, es natural que haya preocupación”, planteó Monsalve.

A pesar de lo anterior, durante la madrugada del 28 de marzo, hubo un nuevo ataque incendiario en la región del Biobío. Este será materia de investigación del Ministerio Público. Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad pública que se ha referido a la quema del furgón.

SEGUIR LEYENDO