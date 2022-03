La próxima embajadora de Chile en Argentina sigue recibiendo críticas

Bárbara Figueroa, ex presidenta de la Central Única de Trabajadores de Chile y promovida como embajadora en Buenos Aires por Gabriel Boric

El nombramiento de Barbara Figueroa, la líder sindical comunista chilena como próxima embajadora en Argentina, despertó una gran polémica en Chile por su falta de experiencia diplomática y, por el contrario, sus antecedentes de escándalos y provocaciones públicas. Una de las más recordadas, cuando irrumpió en un debate en el Congreso gritando e insultado al entonces ministro de Hacienda hasta que tuvo que ser desalojada por los carabineros.

Gabriel Boric no sólo recibió críticas desde la oposición de derecha, sino que Figueroa también es fustigada por dirigentes sindicales y de la izquierda chilena.

Sindicalista docente, Figueroa se convirtió en 2012 en la primera mujer en llegar a la conducción de una central sindical en Latinoamerica.

Su primera polémica como líder de la Central Única de Trabajadores (CUT) fue entorno a la discusión del sueldo mínimo para los trabajadores del país. Era 2014, corría el primer mandato de Michelle Bachelet, y la entonces presidenta de la CUT pidió subir $12,6 dólares el salario. Entonces Figueroa fue muy criticada porque un año antes, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, la CUT había exigido ampliar las remuneraciones en $63 dólares.

Perro crisis en la CUT se desbocó durante las elecciones de la nueva directiva de la organización en 2016. Figueroa perdió pero denunció un fraude, no reconoció a la lista ganadora y que se realizara una nueva elección. Obtuvo todo ello y logró ser reelegida en su cargo al año siguiente, pero la imagen de la organización quedó muy dañada.

Medio millón de sus afiliados se fueron en 2017, el mismo año en que se vio dividida a la multisindical en la manifestación del 1° de mayo por el día del trabajador.

El sindicalista Arturo Martínez (Partido Socialista), antecesor de Figuroa como presidente de la CUT, explicó a Infobae que la crisis interna que vive la entidad sindical “partió ahí, con todas estas querellas, con esta situación de pasar por encima de otros, no reconocer la realidad, no poner la CUT en un lugar como estaba antes. Eso generó un fuerte daño y falta de credibilidad en la CUT. Cuando ella se aferró al poder, cuando perdió la elección, generó acuerdos políticos que afectaron a la CUT”.

Martínez dijo que: “Habría que ver el estado en que está la CUT hoy día, el estado en que la dejó, en una decadencia grave, tiene muchos conflictos internos, no figura, no propone, es una CUT que está pasiva, que no tiene iniciativa, el fracaso en que está la CUT es porque fue disminuyendo, perdiendo espacios, perdiendo afiliados, la verdad es que se hizo muy difícil la convivencia al interior de la CUT y por eso nos fuimos muchos”, afirmó.

Actualmente, Bárbara Figueroa se desempeña de vicepresidenta de relaciones internacionales de la Central Única de Trabajadores.

Trayectoria

Figueroa nació en Santiago en 1979. Sus padres eran dirigentes sindicales y militantes del Partido Comunista (PC), militancia que Figueroa siguió. Estudió psicología y es profesora de filosofía. Al terminar su carrera universitaria, lideró el Colegio de Profesores de Chile, donde tuvo que coordinar las intensas manifestaciones de estudiantes en 2011, las que paralelamente lideraba el actual Gobierno de Gabriel Boric.

En 2012 se presentó al frenhte de una lista para la nueva directiva de la CUT, una organización multisindical en Chile que fue férrea opositora a la dictadura de Augusto Pinochet, cuando fue disuelta. Así logró convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la central.

Figueroa dejó a la CUT "en una decadencia grave" dijo el líder sindical Arturo Martínez a Infobae

Campaña junto a Boric

La militante comunista reapareció en la política durante la última campaña electoral, apoyando a Gabriel Boric desde el comando. El cargo de confianza fue a petición del partido para tener más presencia dentro del núcleo, considerando que Camila Vallejo (PC) era un nombre seguro dentro del Gobierno.

El principal objetivo del equipo fue realizar propuestas para una reforma tributaria en el país, revisar los temas referentes a minería y energía, los primeros proyectos de ley que debería ingresar el Ejecutivo, entre otros temas.

Llegada a la embajada

El ex canciller y ex senador, Ignacio Walker se refirió al nombramiento, “el beneplácito va a venir, el hecho de ser una dirigente social no puede ser un argumento en contra. Tampoco ser del PC, porque es un partido legal y es el eje del gobierno junto al Frente Amplio. Sin embargo, quiero recalcar que ha habido una práctica en los últimos 20, 30 años, que había que respetar: que los diplomáticos de carrera asumían las embajadas”, afirmó el ex ministro de Relaciones Exteriores, confirmó.

A esto le sumo que, “el personal diplomático de la embajada es irremplazable. Quien acompañe al embajador, como ministro consejero y todos hacia abajo son todos diplomáticos, estos cargos deben ser de la carrera diplomática y esto se mantiene”, afirmó.

En una línea similar habló, Arturo Martínez: “Creo que, los que han estado antes han dejado bien puesto el nombre de Chile en estos cargos y han tenido prestigio, entonces creo que se debe buscar un nombre del ancho y que haga la pega que tenga que hacer con este país tan cercano a nosotros, pero a que a veces se generan conflictos. También hay que abrir caminos para el tema económico, relaciones políticas, se necesita una persona con más estatura política”, sostuvo.

“A mi me parece que un embajador necesita credenciales mayores, porque es una relación con un país tan importante, vecino como Argentina. El presidente Boric debería tener más precaución cuando está pensando en llenar esos cargos. Sin descalificarla, creo que se necesita una persona de mayor estatura en estos cargos”, sinceró Martínez. “La verdad es que no la veo como embajadora, no creo que tenga alguna cosa efectiva. Si quieren ponerla en algún cargo, búsquenle uno en donde ella pueda cumplir con las expectativas que la gente tiene sobre la administración pública”, concluyó.

Este miércoles salieron en defensa de Figueroa los senadores y senadoras de la coalición oficialista “Apruebo Dignidad”. A través de un comunicado público “valoraron el nombramiento por primera vez de una mujer en el cargo, lo que va en línea con el discurso feminista del Gobierno”, valoraron la trayectoria sindical de Figueroa y rechazaron cualquier tipo de cuestionamiento ante la nominación.

