Golpe al narcotráfico en Uruguay: incautaron 17 kilos de cocaína, 20 de pasta base y condenaron a prisión a 6 personas

La Policía en Uruguay detuvo a una banda de narcotraficantes y el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cree que es "un gran golpe" para esta actividad delictiva en el país Fotos: Ministerio del Interior - Uruguay

Condenaron a seis integrantes de una organización que se dedicaba al narcotráfico en Uruguay. Fue desbaratada y el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró que “el gobierno nacional le ha pegado nuevamente al narcotráfico” y que significa un “gran golpe” para las organizaciones narco que funcionan en el país.

La banda era liderada por dos ciudadanos extranjeros, un brasileño (poseedor de antecedentes penales en Uruguay) y un boliviano. Según la información del Ministerio del Interior, durante una conferencia de prensa, “la organización estaba integrada además por varios ciudadanos nacionales.

De los diez detenidos en el operativo de la Operación Babilonia, seis fueron formalizados con prisión. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1er. Turno liderada por Mónica Ferrero. Además del trabajo de la Fiscal, Luis Alberto Heber elogió en conferencia de prensa el trabajo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Según indicó, esta sección de la Policía “viene dando un golpe tras otro al narcotráfico”.

La Policía incautó, durante los allanamientos llevados a cabo el martes pasado, 17 kilos de cocaína, 20 de pasta base, 40 gramos de marihuana y seis vehículos “que eran utilizados para la maniobra delictiva”. También se recuperaron 97.928 dólares americanos, 74.580 pesos uruguayos (1.734 dólares), teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

Primero fueron detenidos los vehículos utilizados por los criminales y a partir de esa primera actuación se llevaron a cabo siete allanamientos más entre los departamentos de Canelones y Montevideo, al sur del país, “incautándose (...) otros 19 envoltorios en forma de ‘ladrillo’ de sustancia amarilla; 1 envoltorio tipo ‘ladrillo’ de sustancia blanca, 2 armas de fuego, municiones, dinero y vehículos, mientras que en otros allanamientos se incautó una pistola 9 mm, sustancia dosificada pronta para ser distribuida a consumidores y vehículos”, informó el ministerio.

El allanamiento más importante se realizó en una chacra cerca de la localidad Las Piedras en Canelones, donde fue incautada toda la droga que no estaba en los autos.

Declarado por el ministro Heber, el valor aproximado de la cocaína si fuera comercializada al por mayor en el mercado local, sería de 136.000 dólares. Si hubiera sido suministrada al menudeo, es decir al por menor, su valor hubiera ascendido a 341.000 dólares.

Por otra parte, la sustancia color amarillo que fue identificada como pasta base de cocaína, en su venta al por mayor llegaría a un total de 100.000 dólares y vendida al menudeo podría llegar a 340.000 dólares.

El Ministerio del Interior indicó que la operación necesitó de “constantes tareas de análisis de información e inteligencia policial, sumado a un arduo y complejo trabajo de campo de los investigadores, que lograron determinar el modus operandi del grupo criminal organizado y los roles de cada integrante, quienes se encargaban de coordinar y recibir cargamentos de sustancias estupefacientes, para luego acopiar la misma y finalmente distribuirla en ‘bocas’ de venta al menudeo”.

Con respecto al destino de la droga incautada, Heber dijo que “no tenemos indicios para decir que no tenía otro destino que el mercado interno”. Agregó que desde diciembre hubo “un seguimiento muy sutil de manera de agarrarlos in fraganti”.

La lucha interminable

En conferencia de prensa, el ministro fue consultado por el caso de un tiroteo entre bandas narco en Montevideo, donde un niño de ocho años fue alcanzado por una bala. Según Heber, “ese enfrentamiento está en el marco de la guerra de bandas por territorios”.

Al respecto de la lucha contra el narcotráfico, el jerarca declaró, “alguno dirá: se abren nuevamente. Y bueno, se abren nuevamente y las seguiremos cerrando, porque es una guerra que tenemos permanente de territorio, a la que no podemos renunciar, y el tapado de bocas, la clausura de casas que muchas veces se abandonan, y genera este tipo de accionar delictivo, es parte del trabajo que hemos hecho desde que empezó esta administración. Hoy tenemos aproximadamente más de 1.200 bocas de pasta base cerradas y vamos a seguir”.





