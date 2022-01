Un hombre y su hija de 6 años fueron acribillados en la calle en el norte de Chile

Padre e hija fueron asesinados a balazos

La tragedia se desencadenó durante la tarde del pasado domingo. El hecho se registró en la ciudad de Ovalle en la Región de Coquimbo (a 471 kilómetros de Santiago de Chile). Un padre de 26 años y su hija de 6 fueron asesinados a balazos en plena calle, en el sector de la población El Mirador 2.

Ambas víctimas circulaban a bordo de un auto por la población “El Mirador 2″ cuando fueron chocados por otro vehículo, desde el cual les dispararon. Debido a lo anterior, el padre con su hija terminaron chocando contra una camioneta. Tras ello, un sujeto descendió del móvil atacante disparándole a ambos ocupantes del auto, según dijo el subprefecto de la PDI, Claudio Alarcón.

El hombre terminó con diversas heridas de bala en sus piernas y en el tórax, mientras que la menor presentaba una herida de proyectil en el cráneo, señaló el subprefecto Claudio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena.

“Personal de Carabineros, de forma inmediata, prestó los primeros auxilios, siendo trasladados al Hospital de Ovalle, donde finalmente fallecieron producto de la gravedad de las lesiones”, señaló el prefecto de Limarí Luis Martínez.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el crimen por orden del fiscal Pablo Duarte. “El trabajo en el sitio del suceso fue entregado a personal de la Policía de Investigaciones, particularmente a través de la Brigada de Homicidio y Laboratorio de Criminalística de La Serena, a fin de que se pudiera recabar toda la evidencia de interés criminalístico y de esta manera poder esclarecer los hechos”, puntualizó el persecutor.

Y agregó que “se están realizando diligencias con la Policía de Investigaciones y no descartamos a esta altura ningún tipo de hipótesis. Se ha levantado evidencia del sitio del suceso y también algunos testimonios”.

Estos testimonios son de vecinos que vieron lo sucedido en el lugar. Según dijo una testigo, “habían hartas personas grabando o viendo. Creo que el tipo no tuvo compasión y le disparó a la niña a sangre fría”.

En tanto la dueña de la camioneta chocada señaló que “la delincuencia nos está ganando, porque imagínate que afuera de tu casa, que no tengan piedad, no tengan valores, no tengan sentimientos por una niña. Llegan y disparan, esta cuestión fue a quemarropa”.

Aumento de crímenes en el país

Imagen referencial

Este hecho, no es algo aislado, al contrario día a día se ven noticias sobre balaceras, homicidios y secuestros a lo largo del país.

Solo el fin de semana recién pasado, en la Región de Valparaíso (a 133 kilómetros de la capital), un hombre murió la noche del viernes tras recibir múltiples disparos en el cerro Ramaditas de Valparaíso. El cuerpo fue hallado en la parte trasera de un vehículo estacionado.

En la misma ciudad fue hallado un vehículo estacionado que tenía un cadáver en los asientos traseros. Personal de salud que acudió al lugar, constató que el cuerpo presentaba diversas heridas balísticas en la parte superior del cuerpo, siendo altamente compatibles con heridas del tipo perdigón, según reportó Carabineros.

Otro hecho que involucra el uso de armas de fuego se registró, de manera casi simultánea, en la ciudad de Viña del Mar. Según lo informado, se produjo en avenida Perú, cerca del Casino de la comuna, donde un sujeto comenzó a efectuar disparos.

En el mismo sentido, en la madrugada del lunes en la capital de Chile, Santiago. Una balacera ocurrida en el terminal sur de buses, ubicado en Estación Central, donde un grupo indeterminado de sujetos habrían efectuado una gran de disparos en el lugar, dando como resultado dos hombres lesionados. Uno de ellos falleció en la Posta Central después de ser intervenido quirúrgicamente. La segunda víctima recibió un impacto balístico en la zona torácica, pero está fuera de gravedad.

Las autoridades piden mayor seguridad y ayuda por parte del Gobierno Central, recordar que a principios de enero, alcaldes de la Región Metropolitana llegaron hasta La Moneda para hacer llegar carta exigiendo más seguridad en sus comunas.

