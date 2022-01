Familias de al menos cinco presos políticos en Nicaragua denunciaron las condiciones críticas en las que se encuentras sus parientes

Lesbia Alfaro, madre del estudiante Lesther Alemán

Los familiares de opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega encarcelados en el contexto de las elecciones de noviembre pasado, denunciaron este lunes que al menos cinco de ellos se encuentran en “situación crítica” de salud, dentro de sus celdas.

“La salud de las personas de la tercera edad está en situación crítica. Nos alarma las situaciones en que se encuentran José Pallais, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgard Parrales y Juan Lorenzo Holmann”, manifestaron los familiares de unos 40 reos, en una denuncia conjunta.

Los presos políticos fueron capturados entre mayo y noviembre pasados, en medio del proceso electoral que concluyó el 7 de noviembre pasado, con la reelección del dictador Ortega, criticado porque su régimen encarceló a siete aspirantes a la Presidencia, entre otras acciones que garantizaron su continuidad en el poder.

Según la denuncia, el ex canciller Pallais, de 68 años, ha perdido 90 libras (40,4 kilos) de peso, “y su estado de debilidad física le ha llevado a sufrir desmayos.

El ex embajador Díaz, de 70 años, quien también ha sufrido desmayos, “tiene manchas en su piel y laguna mentales”, de acuerdo con la denuncia.

Sobre la líder opositora Granera, de 70 años, se señaló que “sigue perdiendo dientes, se le dificulta comer y tiene manchas rojas en la cara por falta de sol”.

Violeta Granera, 70 años, tiene problemas cardíacos y con varias piezas dentales, denunció su familia después de la visita

En el caso del sacerdote retirado Parrales, de 79 años, “carece de intestino grueso, presenta mareos, tiene una hernia y ha perdido 16 libras (7,2 kilos) en 63 días

Los denunciantes agregaron el caso del abogado defensor del aspirante presidencial detenido Félix Maradiaga, Róger Reyes, quien “ha presentado depresión, ansiedad y pérdida de la memoria, continúa siendo grave y aún no ha recibido la atención especializada de un psiquiatra”.

DENUNCIAN INDEFENSIÓN

Los familiares insistieron en que los reos son inocentes de los cargos señalados por el régimen, relacionados con “traición a la patria” y delitos económicos.

Asimismo, reiteraron que los opositores están “en indefensión”, no solamente por el supuesto incumplimiento del debido proceso, sino también fuera de prisión.

Citaron los casos del ex vicecanciller y ex guerrillero sandinista disidente Víctor Hugo Tinoco, la ex ministra de Salud y ex guerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, así como el sociólogo Irvin Larios, porque “se les ha privado del derecho a su pensión, con la cual se asumen los gastos familiares cotidianos”.

Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS)

Además, reclamaron “el cese inmediato del aislamiento al que están sometidas Tamara Dávila, quien se mantiene en celda sellada y nunca la han sacado al patio, Suyen Barahona, Téllez, Reyes y Yader Parajón”, las tres primeras disidentes sandinistas.

Los familiares insistieron que los convictos son víctimas de “torturas” y de “malos tratos”, tanto físicos como mentales.

Los reos citados lideraron o fueron claves en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, en las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas 355 personas murieron en ataques armados del Gobierno contra las manifestaciones.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la CIDH, al menos 170 opositores nicaragüenses se encuentran en prisión.

(Con información de EFE)

