Ecuador implementará un sistema de entintado de billetes robados de cajeros automáticos para inutilizarlos

Un mecanismo de seguridad manchará con una tinta especial a los billetes que hayan sido robados. (Imagen: BCE).

El Banco Central del Ecuador implementará un nuevo mecanismo de seguridad para combatir la delincuencia y el robo de cajeros automáticos. El Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes manchará los billetes con una tinta especial. El dinero manchado perderá su valor y no podrá ser utilizado como medio de pago. Todas las instituciones financieras del país deberán aplicar la medida de manera paulatina.

A través de una resolución administrativa aprobada por Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador se determina cómo funcionará el mecanismo de seguridad que manchará a los billetes. Si se detecta un intento de robo en algún cajero automático o durante la transportación y custodia de billetes, un dispositivo de entintado se activará automáticamente y manchará el dinero con un rastro notorio, que se extiende hacia el centro de los billetes y normalmente es más visible en los bordes.

La tinta de seguridad, de acuerdo con la resolución del Banco, no es tóxica para la salud humana y servirá para marcar a las especies monetarias verdaderas de manera permanente y no reversible. Este mecanismo de entintado inteligente es fácilmente reconocible y se diferencia de otro tipo de manchas que puedan tener los billetes, porque esta tinta marcará gran parte del billete y no podrá ser removida por ningún proceso, ni con ninguna sustancia.

Las características mínimas del Sistema Inteligente de Neutralización de Billetes deberán asegurar una cobertura mínima del 20% de la superficie de cada billete, en el 100% de los billetes protegidos bajo este sistema. Además, los proveedores del servicio deberán brindar las certificaciones de seguridad del sistema y se deberá contar con la información oportuna sobre el ciclo de vida útil de la tinta de alta seguridad, para asegurar su correcto funcionamiento. Cada institución financiera del Ecuador deberá implementar este mecanismo, según resolvió el Banco Central.

La tinta manchará el billete desde los bordes hacia el centro. (Imagen: BCE).

Los billetes entintados –es decir, el dinero que fue degradado al ser manchado con tinta de seguridad– perderán su valor monetario. El Banco Central del Ecuador advierte a la ciudadanía y a los negocios que realizan transacciones con efectivo que no acepten estos billetes entintados porque se trata de dinero robado. Los billetes entintados no serán receptados por el Banco Central del Ecuador de forma directa en sus ventanillas, es decir que una persona o institución no bancaria no podrá canjear billetes que estén manchado con la tinta de seguridad.

A pesar de lo anterior, las instituciones financieras sí podrán canjear los billetes. Para ello, la resolución del Banco Central establece una serie de condiciones. Primero, el Banco Central solo recibirá en depósito los billetes entintados de aquellas entidades financieras afectadas por actos delictivos –lo que justifica el uso de la tinta de seguridad. Los billetes a depositar deberán estar secos y distribuidos en paquetes conformados de 10 fajos que contengan 100 billetes cada uno. Estos fajos contendrán un rótulo con la leyenda: “Contiene especies entintadas”.

Adicionalmente, las instituciones financieras deberán presentar una solicitud de recepción de depósito de billetes entintados dirigida a la Dirección Nacional de Especies Monetarias del Banco Central del Ecuador, la copia de la Denuncia del robo o evento ocurrido, debidamente realizado ante la autoridad competente y un formulario elaborado por la Dirección Nacional de Especies Monetarias, con el detalle de la cantidad y las denominaciones de los billetes entintados. Si las instituciones financieras cumplen a cabalidad el proceso, el Banco Central devolverá la totalidad del dinero.

Para que los clientes y socios de los Bancos y Cooperativas estén al tanto de este sistema, el Banco Central realizará campañas de comunicación informativas y emitirá lineamientos para que las entidades financieras también las ejecuten.

Uruguay, Chile y Paraguay son algunos de los países de la región que utilizan el mecanismo de entintado de los billetes para combatir los robos a las instituciones financieras.

