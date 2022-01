La carta de una opositora encarcelada en Cuba que denuncia las torturas del régimen de Díaz-Canel

La carta desde la cárcel de la opositora Mailene Noguera Santiesteban

La opositora cubana Mailene Noguera Santiesteban denunció en una carta enviada desde la prisión las torturas a las que ella y otros opositores detenidos fueron sometidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

En la misiva, publicada en Twitter por la organización de derechos humanos Cubalex, Noguera Santiesteban describió como las fuerzas del régimen de Díaz-Canel torturan a los presos, inclusive a los menores de edad, arrancándoles las uñas, golpeándolos con bastones y patadas y sometiéndolos a torturas psicológicas.

“Practicaban la tortura física y psicológica, niños menores de edad y con pistola en la cabeza; con pinzas arrancaban uñas y hasta los piercing de lengua”, escribió.

“Yo fui arrastrada por el suelo entre 3 guardias que me llevaban por los pelos, hasta que lograron darme muchos golpes aun tirada en el suelo, cuando me llevaban para la celda”, escribió Noguera Santiesteban, quien se encuentra detenida en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao).

“Me llevaban a rastras y me gritaban ‘cochina, piojosa, donde esta la ropa y el dinero que te mandan los Americanos. Mira como estas vestida’, yo me encontraba casi desnuda, pues entraron a mi casa de madrugada y al sacarnos a mi esposo y a mi, dejaron a mi hijo de 8 años totalmente solo”, agregó.

La joven, quien es miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), también relató las torturas sufridas por otros presos, esposados de manera brutal, puestos de cara contra la pared sin poder moverse y obligados a gritar consignas revolucionarias bajo amenaza de más golpizas.

Un hombre detenido durante las protestas en La Habana del 11 de julio de 2020. (AP/Ramon Espinosa)

“Al llegar a la prisión vi como golpeaban a Manuel Velazque Licea sin ningún tipo de piedad. Muchos guardias con bastón, patadas, hasta dejarlo sangrando”, escribió.

También contó que una madre y una hija presas fueron puestas en cuartos separados y fueron forzadas a escuchar cómo torturaban y golpeaban a la otra, en una forma de terror psicológico inhumano.

Asimismo, los guardias del régimen castrista insultan con comentarios racistas a los manifestantes negros. En esta situación identificó como víctimas a Yessica Coimbra Noriega y a Maira Coimbra.

“Fue muy triste lo que se vivió ahí, después se dice que en Cuba no se practica la tortura y que no hay racismo, pues estas historias desmienten todo”, escribió.

Y finalizó: “Yo: Mailene Noguera Santiesteban me mantengo firme en mis ideas hasta el final. Un fuerte abrazo de resistencia para todos mis hermanos y hermanas. Patria y vida”.

Al menos 842 presos políticos

Según Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.

Por su parte, la ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento, de este 3 de enero, un total de 1.339 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 710 (de los que 14 son menores) siguen arrestados.

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este martes que ha denunciado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.

En Cuba la edad penal mínima son 16 años y la ley no distingue a partir de esa edad entre menores y adultos, como recomienda Naciones Unidas.

El pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país.

A continuación, la carta completa de la opositora Mailene Noguera Santiesteban:

17-7 5:30 AM

Al llegar a la prisión vi como golpeaban a Manuel Velazque Licea sin ningún tipo de piedad. Muchos guardias con bastón, patadas, hasta dejarlo sangrando. Luego yo fui arrastrada por el suelo entre 3 guardias que me llevaban por los pelos, hasta que lograron darme muchos golpes aun tirada en el suelo, cuando me llevaban para la celda. Me llevaban a rastras y me gritaban cochina, piojosa, donde esta la ropa y el dinero que te mandan los Americanos. Mira como estas vestida yo me encontraba casi desnuda, pues entraron a mi casa de madrugada y al sacarnos a mi esposo y a mi, dejaron a mi hijo de 8 años totalmente solo.

Que yo les puedo decir mundo, que no los engañen, un país lloraba sangre, que dejen ya de fingir.

12-7

Mayabeque antigua prisión del SIDA. Llegaron los detenidos como perros, arrastrados los hombre y las mujeres brutalmente, maltratados, ambos sexos esposados como el peor delincuente, tratados sinceramente como un desecho humano, cara contra la pared, no te atrevas a moverte que te romperé los dientes, maldito perro gusano. Me obligaban a gritar cosas que yo no sentia y mi boca repetía es patria y vida mi hermano, daban muchos, muchos palos por no hablar lo que querían pero no le importa a nadie. “Todos éramos hermanos”.

Practicaban la tortura física y psicológica, niños menores de edad y con pistola en la cabeza; con pinzas arrancaban uñas y hasta los pixis de lengua. Pusieron a madre e hija en cuartos separados y les hacían escuchar como maltrataban a la otra física y psicológicamente gritándoles los de la Seguridad del Estado que si ellas no se veían muy negras para estar in las calles protestando y que además a los negros no los querían en ningún lugar del mundo y Cuba no sería la excepción. Sus nombres son Yessica Coimbra Noriega y Maíra Coimbra.

Fue muy triste lo que se vivió ahí, después se dice que en Cuba no se practica la tortura y que no hay racismo, pues estas historias desmienten todo por lo tanto.

Yo: Mailene Noguera Santiesteban C.I 87012605130 me mantengo firme en mis ideas hasta el final. Un fuerte abrazo de resistencia para todos mis hermanos y hermanas.

PATRIA Y VIDA

