Uruguay comenzará a vacunar con Pfizer a los niños entre 5 y 11 años desde enero

Uruguay comenzará a recibir vacunas pediátricas contra el covid-19 a partir del 3 de enero y con ella inmunizaráa los niños de entre 5 y 11 años

El secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, informó que tras una reunión con las autoridades del laboratorio Pfizer, a partir del 3 de enero el país comenzará a recibir vacunas pediátricas contra el covid-19 para niños de entre 5 y 11 años.

Comenzarán a llegar semanalmente hasta alcanzar las 200.000 dosis en el mes de enero y lo mismo sucederá en febrero, llegando a las 400.000 dosis disponibles en los primeros dos meses del año 2022. Uruguay será, de esta manera, el primer país en América Latina en recibir las dosis destinadas a esta franja etaria.

Las autoridades de Educación y de Salud tienen como objetivo lograr la inmunización de mayor cantidad posible de niños previo al 7 de marzo, fecha en que se prevé el inicio de clases. Según lo que anunció Delgado a través de sus redes sociales, se busca que la vacunación entre menores de 5 y 11 años sea exitosa. “Vamos a insistir en que se vacunen”, escribió el jerarca y agregó que la dosis de refuerzo es igual de importante para quienes ya tienen dos dosis en su esquema de vacunación.

“Para nosotros es una obligación irse a vacunar, es el camino y está más que comprobado que la vacuna genera inmunidad”, comentó. “Estuvimos hablando con el ministro Salinas (Ministro de Salud Pública), para preparar el plan de vacunación. No es obligatorio, pero necesario”, enfatizó.

A finales de noviembre, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones en Uruguay recomendó al Ministerio de Salud Pública que permitiera la vacunación contra el coronavirus para los niños de esta edad, con dosis del laboratorio Pfizer. En un comunicado, la cartera de salud indicó que es momento de “avanzar en la extensión de la vacunación contra covid-19 en niñas y niños de 5 a 11 años, no obligatoria, en forma escalonada” y que la vacunación comenzará por los grupos de riesgo, exactamente igual que con los mayores de edad.

La profesora titular de Pediatría Catalina Pírez dijo que “hay un punto claro para todos los entendidos en enfermedades infecciosas y vacunas”, refiriéndose a “la estrategia de vacunar es la única que puede sacar a Uruguay de su epidemia y al mundo de la pandemia. Ya no hay discusión”, según Telemundo.

A finales de noviembre, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones en Uruguay recomendó al Ministerio de Salud Pública que permitiera la vacunación contra el coronavirus para los niños de esta edad con dosis de Pfizer

Rebrote en Uruguay

Tras un rebrote de covid en Uruguay en los últimos días, la cartera de salud dio algunas pautas sobre quiénes deben realizar cuarentena y quiénes no en Uruguay. Se decidió que las personas hayan recibido tres dosis de la vacuna (las dos para estar inmunizado y la dosis de refuerzo) contra el covid-19 y hayan estado en contacto con una persona con covid positivo, no tendrán que hacerse un test PCR ni realizar cuarentena si no presentan síntomas.

El 18 de diciembre, se encontró el récord de casos para los últimos meses y hasta el momento son 20 los internados en CTI a causa de covid-19. El resultado no es tan alto en comparación con el brote que hubo en junio con un pico de 587 casos.

“Se ve cómo día a día los casos superan los 200. Ahora ya estamos siempre rondando los 300. Se trata de un aumento sostenido y es cierto que hay mucha gente en cuarentena o esperando un hisopado. También buena parte de los infectados padecen la enfermedad de forma leve con muy pocos síntomas”, dijo a El País el infectólogo Eduardo Savio.

Según comentó el especialista, cree posible que gracias al aumento de casos, la variante ómicron ya haya ingresado a Uruguay y todavía no se haya detectado.

SEGUIR LEYENDO: