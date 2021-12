Preocupación en Chile por alza de casos de ómicron: temen nueva ola durante los meses de verano

Autoridades chilenas de salud se encuentran analizando un caso de la variante ómicron detectado en el país sin nexo identificado con otros contagiados.

El Ministerio de Salud (Minsal) llamó a reforzar las medias de autocuidado ante la pandemia por COVID-19, tras la confirmación de 12 casos de la variante ómicron. Lo que más llama la atención, es que uno de ellos no tuvo contacto con el resto de los casos positivos, que corresponden a viajeros desde el extranjero o contactos estrechos de los mismos. Por lo anterior, el Gobierno inició una investigación para identificar la fuente de este contagio y reiteró la necesidad de usar mascarilla, mantener distancia física y uso constante de alcohol gel, para evitar una posible ola de contagio en el mes de febrero, cuando la mayoría en el país se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano, lo que implica aglomeraciones y un posible relajo en las medidas de autocuidado.

Autoridades de salud señalaron que el caso sin nexo identificado fue detectado en Santiago y no tiene relación con ningún viajero, por lo que se podría hablar del primer contagio comunitario. “La investigación epidemiológica aún se encuentra en curso, todavía pueden aparecer nuevos antecedentes y hasta el momento no se han identificados nexos con viajeros”, señaló la jefa de epidemiología del Minsal, doctora Alejandra Pizarro. Se trata de una paciente que está hospitalizada y que no poseía la tercera dosis de refuerzo. Además la paciente presenta antecedentes mórbidos de importancia.

La epidemióloga detalló que, tras detectarse el primer caso durante la semana pasada, se pudo encontrar otras seis personas contagiadas. “Todos los casos fueron aislados en residencias sanitarias, sus contactos estrechos fueron testeados y continúa la búsqueda activa en las zonas donde estuvieron estos casos y también sus contactos”, indicó. Debido a la ampliación de las búsquedas, se logró pesquisar a más viajeros contagiados con variaciones que coinciden con ómicron, según los análisis realizados por el Instituto de Salud Pública (ISP).

“En total, ya tenemos 12 pacientes con secuenciación completa para Ómicron. Siete que corresponden al primer brote, y cuatro correspondientes a viajeros y uno sin nexo viajero aún identificado, que es el caso de la región Metropolitana”, agregó.

Según detalló Pizarro, tres de los viajeros tienen como procedencia Florida, en Estados Unidos, y uno de Namibia, los cuatro se encuentran en buenas condiciones generales, aislados y sus contactos estrechos en proceso de investigación epidemiológica y testeos por búsqueda activa de casos, en las zonas de riesgo.

“La evidencia internacional señala que ómicron se asocia a una mayor transmisibilidad y reinfección, por lo que es fundamental tomar medidas oportunas”, advirtió Pizarro. En ese sentido, insistió en las medidas de autocuidado y asistir a centros de salud ante la mínima presencia de síntomas.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, recalcó la importancia de contar con el programa completo de vacunación, por lo que llamó a todos a quienes le falten dosis acudan a los vacunatorios para completar el ciclo. La autoridad recalcó que en la actualidad hay más de 957 mil personas mayores de 18 años que no tienen ninguna vacuna en Chile, lo que genera un alto riesgo ante la llegada de esta nueva cepa. “Esto claramente es muy preocupante porque son personas que tienen mayores riesgos de contraer el Covid-19 “, dijo la doctora.

Asimismo, las autoridades de salud aclararon que al minuto más del 48 por ciento de los mayores de 18 años no tienen la dosis de refuerzo, por lo que llamaron a la responsabilidad de los jóvenes y las medidas de autocuidado. El llamado es a esas 497 mil personas sobre los 50 años que no tienen dicho refuerzo y esa es “nuestra prioridad”, dijo la subsecretaria.

Autoridades chilenas llamaron a completar el esquema de vacunación con las tres dosis, a pocas semanas de comenzar las vacaciones de verano.

Casos en las regiones: Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía

De norte a sur del país se han ido registrando casos de ómicron. En la región de Coquimbo, la secretaría ministerial regional (Seremi) de Salud, confirmó el primero de estos casos en una persona residente en la comuna de La Serena, quien realizó un viaje familiar a Miami, Estados Unidos.

Mediante un comunicado, indicaron que “hasta el momento ha presentado sintomatología leve, sin antecedentes de enfermedades crónicas, con esquema de vacunación completo y se encuentra realizando aislamiento en Residencia Sanitaria”. agregaron que “a su arribo al país, se le realizó examen de PCR en el aeropuerto internacional, resultando positivo. Como parte del protocolo de viajeros, la muestra fue enviada al proceso de secuenciación genómica para determinar la variante”. De sus casos estrechos, dos de sus familiares directos “tienen resultado PCR positivo para Covid, con sintomatología leve y con esquema de vacunación completo”.

Respecto del resto de los pasajeros que compartieron el vuelo con el caso, se informó que se les realizó seguimiento epidemiológico y se coordinó con las seremis de salud respectivas para la toma de muestra de PCR.

Asimismo, en la región de Valparaíso, una mujer de 27 años sin su esquema de vacunación resultó positiva a la variante ómicron y se encontraba en aislamiento en una residencia sanitaria a la espera de su secuenciación tras un PCR positivo. Tiene dos contactos estrechos que se encuentran en cuarentena preventiva tras un test negativo. La afectada tiene un “nexo epidemiológico es con el primer contacto estrecho del caso índice que llegó a Chile”, afirmaron las autoridades locales de salud a través de un comunicado

Por su parte la secretaria regional Ministerial (Seremi) de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez, confirmó el primer caso de variante Ómicron en la región. La personera detalló que el caso “corresponde a un viajero de la comuna de Villarrica, procedente de Estados Unidos, el cual se encuentra asintomático realizando su cuarentena en residencia sanitaria”. El afectado sólo cuenta con dos de las tres dosis obligatorias de vacuna contra el coronavirus.

Además de ello, la autoridad notificó a 19 contactos estrechos, los cuales corresponden a cuatro familiares y 15 viajeros de distintas regiones, los cuales se encuentran realizando cuarentena obligatoria con PCR negativo hasta la fecha.

