Chile: José Antonio Kast pidió disculpas por los comentarios transfóbicos de un diputado electo de su partido

La diputada electa Emilia Schneider fue objeto de duras burlas por parte de parlamentarios electos partidarios de José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast tuvo que pedir disculpas tras los dichos transfóbicos emitidos por Johannes Kaiser y Gloria Naveillán, diputdos electos por su partido, quienes se rieron en un programa online sobre la condición trans de la también parlamentaria electa Emilia Schneider. En el espacio, Kaiser se mofó ante su colega diciendo que tendría que compartir el baño con Schneider, lo que generó carcajadas entre sus interlocutoras. Tras la polémica, Kast pidió disculpas a nombre del Partido Republicano calificando la burla como un hecho “absolutamente despreciable, burdo y chabacano” y afirmó que no tuvo tiempo de recorrer la biografía de Kaiser antes de entregarle su apoyo.

Los hechos ocurrieron cuando el diputado electo, durante una de sus transmisiones de YouTube, comentó cómo sería el trabajo en el Congreso con la también diputada electa Gloria Naveillán y con la excandidata Verónica Welkner. Allí manifestó la supuesta broma sobre el uso del baño por parte de las parlamentarias electas.

El aspirante a La Moneda criticó la situación afirmando que “ofender a alguien y más aún en algo tan personal, es de no creerlo”, algo que “condeno totalmente”. El abanderado recalcó que “es absolutamente inaceptable los términos en que él se refiere a otra persona”, lamentando además que “parlamentarios electos caigan en eso. Rebaja el nivel de la discusión”. El candidato presidencial reconoció que “no tuve tiempo quizás de recorrer toda su histografía en YouTube”.

Esta es la segunda vez que Kast debe excusarse por los dichos de Kaiser, quien hace dos semanas también generó profunda molestia tras poner en duda en una de sus transmisiones en YouTube la eficacia del voto femenino. En esa oportunidad, Kast recordó que desde un primer momento condenó los dichos del diputado electo que hasta ese minuto era parte de las filas del Partido Republicano.

A los “dichos” a los que hace referencia, son afirmaciones difundidas en redes sociales en las que sentencia que “el 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada” y que los asesinados en un campo de prisioneros de Pisagua en 1973 “estaban bien fusilados”. También afirmó que lo que “tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto [de las mujeres] fue una buena idea”.

Luego de sus afirmaciones, Kaiser afirmó que se trató de sarcasmo no entendido: “Quiero pedir públicamente disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos, por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención”.

El episodio culminó cuando Kaiser cerró sus redes sociales y renunció al partido “de manera indeclinable”. “Después de un proceso de reflexión y de comprender que mis dichos pueden dañar nuestro porvenir, he tomado la decisión de dejar las filas del Partido Republicano”, señaló en un comunicado.

A pesar de renunciar al partido, invitó a sus adherentes a seguir apoyando a José Antonio Kast en la carrera presidencial, ya que “es inocente de todos los dichos que alguna vez formulé”.

El diputado electo Johannes Kaiser tuvo que renunciar al Partido republicano tras sus constantes dichos transfóbicos y homofóbicos difundidos en redes sociales.

Previo a su paso al costado, fue el propio aspirante a La Moneda quien confirmó que se pusieron todos los antecedentes en manos del Tribunal Supremo del Partido Republicano. “Nosotros rechazamos cualquier expresión como la que emitió el diputado electo Johannes Kaiser. También decir, que él hizo una declaración pública donde pidió perdón”, afirmó Kast en la oportunidad.

El futuro parlamentario fue electo por el distrito 10 de la región Metropolitana – que lo conforman las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja- con 26.610 votos, lo que se traduce en un 5,92% de las preferencias. En el mismo distrito resultó elegida además la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y activista transgénero Emilia Schneider, miembro del partido Comunes.

Reacciones

Rechazo transversal han recibido los dichos del diputado electo y ex miembro del Partido Radical. Desde la comunidad LGBT, la aludida en las burlas de los parlamentarios recientemente elegidos, Emilia Schneider, repudió los despectivos dichos. “Con esto no solamente me pasa a llevar a mí, se pasa a llevar a niñas, niños, niñes, adolescentes, familias de las diversidades sexuales que tienen que escuchar estos discursos que incitan al odio. Me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende”, sostuvo Schneider.

Asimismo, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, expresó su rechazo a las declaraciones de Johannes Kaiser. A sus palabras se sumó Rolando Jiménez, histórico vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Desde la oposición en tanto, emplazaron a José Antonio Kast para que dé explicaciones por esta nueva controversia.

