Tiene 12 años, fue de vacaciones a Brasil y le descubrieron una rara enfermedad: su familia chilena clama ayuda para volver al país

Vicente Mella Novoa, de 12 años, permanece grave en Brasil afectado de mielitis transversa aguda. Su familia pide ayuda para regresarlo a Chile.

“Estoy haciendo este video para pedir ayuda. Necesito ayuda de toda la gente de Chile que me pueda ayudar. No sé qué hacer”. Así lo declaró en redes sociales Karla Novoa, la desesperada madre de Vicente Mella, un niño de 12 años que se encuentra grave en Brasil afectado de una mielitis transversal aguda. La familia había viajado de vacaciones a Río de Janeiro, cuando el pasado 18 de noviembre el pequeño comenzó a sentirse mal, con fuerte dolor de estómago, náuseas y mareos. Dos días después, ya no podía caminar.

Las que se suponía serían unas vacaciones de ensueño, se transformaron en una pesadilla para la familia de Vicente Mella Novoa, un pequeño estudiante y futbolista chileno que junto a su familia partió de viaje a Brasil. Luego de tres días en Río, comenzó con malestares estomacales que se fueron incrementando con el paso de los días. A esos síntomas se sumó un cosquilleo en todo el cuerpo y los síntomas continuaban incrementándose hasta perder la capacidad de caminar. La madre del menor había llevado a Vicente a un centro médico privado tras las primeras molestias, donde le explicaron que se trata de mielitis transversa aguda, una rara enfermedad que hace perder la capacidad sensitiva de quien la padece.

Ante la gravedad del cuadro, Karla Novoa lidera una verdadera cruzada para que su hijo regrese a Chile y de paso, juntar grandes sumas para pagar los tratamientos. “Le han hecho scanner, resonancias y el nuevo diagnóstico que me dieron es que tiene mielitis transversa aguda”, lamentó la madre. Entrevistada en televisión, apuntó a que desde hace una semana el pequeño está bajo un agresivo tratamiento, pero del cual no ha visto resultados. Explicó que Vicente presenta “una parálisis que le está llegando al tórax. Ya está llegando a sus órganos vitales, sus pulmones, y tengo mucho miedo que le llegue al corazón”.

Esta rara enfermedad, que afecta a 10 de cada millón de personas, ocurre cuando ingresa al cuerpo una proteína o antígeno y éste no lo reconoce, inflamando la médula espinal. La teoría de Karla Novoa es que la vacuna contra el COVID-19 que se había puesto días antes de viajar le habría provocado esta reacción en su hijo, aunque los médicos tratantes no le han confirmado ni rechazado el punto.

La mielitis transversa “es una inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal. Este trastorno neurológico a menudo daña el material aislante que cubre las fibras de las células nerviosas (…) e interrumpe los mensajes que los nervios de la médula espinal envían a todo el cuerpo. Esto puede causar dolor, debilidad muscular, parálisis, problemas sensoriales o disfunción de la vejiga y el intestino y sus causas pueden ser múltiples”, tal como la define la prestigiosa Clínica Mayo.

Las vacaciones se terminaron y Karla junto a su esposo están durmiendo en el hospital junto a Vicente. La madre afirmó que lo único que espera es poder acceder a un avión ambulancia u otro medio para regresar a Chile. Además, debe reunir una alta suma para pagar las facturas que se están abultando por exámenes y tratamientos que se le están haciendo al menor. De hecho, explicó que viajaron a Brasil sin seguro médico y sólo por el ingreso a la institución privada en la que se encuentra internado Vicente pidieron 3 millones y medio de pesos, unos US$4.200 dólares. Asimismo, explicó que le hicieron llegar la factura por los primeros tres días de terapia, que asciende a casi 10 millones de pesos, más de US$12.000 dólares.

“Mi hijo tiene 12 años, tiene una vida por delante. Yo me lo quiero llevar vivo a Chile, yo me lo traje sano, lo traje caminando”, sostuvo Karla, explicando además que se trata de un niño deportista y arquero en los cadetes del club de fútbol Palestino. El equipo ya se puso en contacto con la familia de Vicente, y anunciaron un aporte económico de 10 millones de pesos, lo que permitirán cubrir la primera factura hospitalaria.

La familia y cercanos están reuniendo ayuda para regresar con el menor a Chile para continuar su tratamiento.

En tanto la Cancillería de Chile ya se puso en contacto con la familia y está apoyando en las gestiones con el hospital.

Las ayudas están siendo coordinadas a través del mail denisse.isamit@gmail.com.

