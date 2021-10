Conferencia Anual de CAF: figuras y líderes de Latinoamérica indagarán en los principales desafíos que enfrenta la región

La Conferencia Anual de CAF es uno de los principales encuentros hemisféricos que permiten debatir y analizar las grandes tendencias políticas, económicas y sociales en América Latina y el Caribe

Los días 19 y 20 de octubre de 2021 se realizará la 25 edición de la Conferencia Anual de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Este año de manera virtual, el objetivo del encuentro derá debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global.

La institución financiera que promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina, organiza este evento desde 1997 junto al Diálogo Interamericano y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La maestra de ceremonias de esta edición será Muni Jensen, asesora senior de Albright Stonebridge Group-Dentons Global Advisors.

Los panelistas que participarán de la conferencia de dos días son: Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina; Luis Almagro, secretario general de la OEA; Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano; L. Enrique García, ex Presidente Ejecutivo de CAF; Laura Chinchilla, ex presidente de Costa Rica y copresidente de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano; Javier Manzanares, director ejecutivo adjunto de Fondo Verde para el Clima (GCF); Juan González, asistente especial del Presidente y director senior del NSC para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca; Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe; Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); María Victoria Angulo González, ministra de educación de Colombia; Susana Malcorra, asesora Senior de la Presidencia del Instituto Empresa en Madrid, ex Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno de Argentina; Alberto Fernández, presidente de Argentina; Iván Duque, presidente de Colombia; Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, entre otras figuras

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados

Día 1 - 19 de octubre

02:00 PM - 02:15 PM (GMT-3) Comentarios introductorios a la conferencia: Luis Almagro Secretario General, Organización de Estados Americanos (OEA); Sergio Díaz-Granados Presidente Ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-; Michael Shifter Presidente del Diálogo Interamericano.

02:15 PM - 02:20 PM Comentarios introductorios al aniversario: L. Enrique García Ex Presidente Ejecutivo de CAF.

02:20 PM - 02:40 PM Palabras de apertura: Laura Chinchilla Ex Presidenta de Costa Rica, Copresidenta de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano.

03:00 PM - 04:15 PM Sesión I: El “año perdido”: el impacto de la pandemia en el sector educativo de América Latina y el Caribe: este panel se centrará en el “año perdido” debido al COVID-19 en términos de educación e impacto a largo plazo en el capital humano de la región. También se abordará la implementación de la tecnología en las escuelas y las reformas y oportunidades que el sistema educativo ha desarrollado en respuesta a la pandemia. Participarán Claudia Uribe. Directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe; Mariano Jabonero, Secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); María Victoria Angulo González, Ministra de educación de Colombia; Nyan Gadsby-Dolly, Ministra de educación de Trinidad y Tobago; María Brown Pérez, Ministra de educación de Ecuador; Leandro Folgar, Presidente de Plan Ceibal, Uruguay; Vicky Colbert, Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Escuela Nueva-Volvamos la Gente, Colombia.

04:15 PM - 05:30 PM Sesión II: Panorama económico de la región: ¿hacia una recuperación desigual?: esta discusión abordará el panorama y recuperación económica de América Latina: economía formal e informal, el potencial de inversión y crecimiento en la región, y las redes de seguridad social e inclusión. Participarán Susana Malcorra, Asesora Senior de la Presidencia del Instituto Empresa en Madrid, Ex Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno de Argentina; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Gustavo Béliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina; Carlos Felipe Jaramillo, Vicepresidente para la Región de América Latina y el Caribe, Banco Mundial; Marie-Hélène Loison, Subdirectora general, Agencia Francesa de Desarrollo; Alicia García Herrero, Economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

05:30 PM - 06:30 PM Sesión III: Una conversación con presidentes de América Latina: Participarán Thomas A. Shannon, Jr., Ex Subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Copresidente de la Junta Directiva, Diálogo Interamericano; Alberto Fernández, Presidente de Argentina; Iván Duque, Presidente de Colombia; Laurentino Cortizo, Presidente de Panamá.

Día 2 - 20 de octubre

Alberto Fernández, presidente de Argentina, será uno de los participantes

02:00 PM - 03:15 PM (GMT-3) Sesión IV: Una década de acción para alcanzar los ODS en América Latina y el Caribe: Participarán Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Anita Bhatia, Directora Ejecutiva Adjunta, ONU Mujeres; Oscar Gamboa, Ministro Consejero de la Embajada de Colombia en Washington D.C.; María Claudia Lacouture, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, (AmCham Colombia); Karim Lesina, Vicepresidente Ejecutivo, Director de Asuntos Externos de Millicom.

03:30 PM - 05:00 PM Sesión V: Descontento social y polarización política: desafíos para la democracia en la región: Esta sesión girará en torno a la gobernanza democrática, la polarización, los disturbios civiles, las elecciones de 2021 en la región, así como también sobre el liderazgo y el populismo en América Latina. Participarán Michael Shifter, Presidente del Diálogo Interamericano; Denise Dresser, Profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Oliver Stuenkel, Profesor asociado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), Brasil; Lucía Dammert, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad de Santiago de Chile; Patricia Politzer ,Asambleísta de la Asamblea Constituyente, ex profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile; Claudia Paz y Paz Bailey, Directora del programa para México y Centroamérica, CEJIL.

05:00 PM - 06:15 PM Sesión VI: Recuperación verde: cómo el cambio climático moldeará el futuro del hemisferio occidental: la conversación se enfocará en la COP26, el estado actual de la acción climática, el desarrollo económico verde, la sostenibilidad y la tecnología, así como también sobre la cooperación regional y global sobre el cambio climático. Participarán Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Selwin Charles Hart, Asesor Especial del Secretario General sobre Acción por el Clima y Subsecretario General del Equipo de Acción por el Clima; Fiona Clouder, Embajadora Regional para América Latina y el Caribe para la COP26; Benigno López Benítez, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo; Daniele Violetti, Director Senior de Coordinación de Programas y Director Encargado de la División de Medios de Implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); Ana Cristina Barros, Asesora Senior de infraestructura sostenible de la Iniciativa de Política Climática; Javier Manzanares, Director Ejecutivo Adjunto, Fondo Verde para el Clima (GCF).

