Cuba: el preso político Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre hace dos días

Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (Foto: EFE)

El Movimiento San Isidro, un grupo a favor de la libertad de expresión en Cuba, confirmó a través de Twitter que el artista Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre.

“Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por las huelgas anteriores”, dijeron desde la asociación cuyo líder es Otero Alcántara.

Y agregaron: “Luis está pidiendo que no solo sea liberado él, sino también todos/todas los presos políticos. ¡Lo queremos libre YA! ¡Basta de injusticias! ¡Basta de sacrificar vidas por solo pensar diferente!”.

Otero Alcántara fue detenido por el régimen el 11 de julio, después de haber publicado un vídeo en el que afirmaba que iba a unirse a las masivas protestas contra la dictadura castrista. Es uno de los seis cubanos que Amnistía Internacional calificó como “preso de conciencia”.

“Su lucha imponente por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano”, escribió el artista y disidente chino Ai Weiwei.

“Aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo”, agregó la revista TIME, que lo incluyó hace unas semanas en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo.

“El arte necesita coraje, algo que él ha demostrado en repetidas ocasiones. Su estética necesita una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética, que también lo ha demostrado. Es a través de estas luchas por la libertad de expresión que el arte trasciende la condición de banalidad y mediocracia”, concluye.

Ayer, la activista cubana Claudia Genlui Hidalgo -su pareja- hizo pública su preocupación por Otero Alcántara, con quien no tenía comunicación desde hace más de una semana.

Otero Alcántara fue detenido por el régimen el 11 de julio (Foto: REUTERS)

“Luis está en riesgo. Su vida está en peligro. Si no me llama asumiré, tal como él me dijo, que está en huelga (”me voy loma abajo”) que una vez más su cuerpo se sacrifica ante la injusticia”, había alertado el martes en su perfil de Facebook.

“Luis Manuel Otero Alcántara hace más de una semana que no me llama. Esperé hasta ahora para hacer pública mi preocupación y la de su familia. NO SABEMOS NADA DE LUIS”, expuso en su publicación que se difundió en otras redes como Twitter.

“Ya pasaron más de 15 días desde que fue diagnosticado con COVID, hoy debía tener derecho a realizar una llamada. LE CORRESPONDE. Ahora mismo puedo afirmar que cualquier cosa puede estar sucediendo, Luis me dijo que está listo, siempre lo ha estado”, escribió.

“Entonces, xq no me ha llamado? Ha asumido una acción extrema? Que implica eso? NECESITO ESCUCHARLO y no quiero más pretextos de enfermedades. La única vez que él ha contraído una enfermedad fue durante su encarcelamiento injusto desde el 11 de julio”, concluyó

