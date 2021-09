Organizaciones de Derechos Humanos pidieron a Michelle Bachelet que condene la represión de la dictadura cubana en las protestas del 11 de julio

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI/Archivo)

El Movimiento San Isidro, creado por un grupo de artistas e intelectuales cubanos, le pidió a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que incluya a Cuba en la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial. La diplomática chilena se presentará ante el Consejo de DDHH en Ginebra el próximo lunes.

“Desde el Movimiento San Isidro le solicitamos a la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, que incluya en las reuniones sobre derechos humanos la situación de Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio”, expresó el grupo a través de su cuenta en Twitter.

La ONG Prisioners Defenders y José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, se sumaron a la solicitud del Movimiento San Isidro.

La policía detiene a un manifestante el 11 de julio de 2021 en La Habana (AP Photo/Ramon Espinosa)

“Desde Prisoners Defenders nos sumamos formalmente a la clave petición a la Alta Comisionada @mbachelet para el lunes 10am en el “ITEM 2 Oral update by the HC” de la agenda. Acordarse de las miles de víctimas en Cuba sería un gesto de tributo a su dolor y en defensa de los DDHH”, manifestó la organización no gubernamental en Twitter.

Por su parte, Vivanco expresó en la misma red social: “Este lunes 13 de septiembre, @mbachelet actualizará al Consejo de DDHH en Ginebra sobre la situación de DDHH a nivel global. ¿Incluirá una referencia a la represión de las protestas pacíficas y las restricciones a libertad de expresión online en Cuba?”, se preguntó.

En las manifestaciones protagonizadas el pasado 11 de julio por miles de cubanos en San Antonio de los Baños (Artemisa, oeste), Palma Soriano (Santiago de Cuba, este), y La Habana, entre otros puntos del país, se registraron actos de violencia policial y represión.

Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Esa mañana salieron a las calles miles de cubanos para protestar contra el régimen castrista al grito de “¡abajo la dictadura!”, “libertad”, “no tenemos miedo” y “patria y vida”.

La inédita manifestación fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tuvo lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde la población se queja de falta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

La dictadura detuvo a cientos de personas y cortó Internet por varios días para que no se difunda la información al mundo.

