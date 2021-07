Jair Bolsonaro anunció que prepara una nueva reforma ministerial

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que prepara una nueva y pequeña reforma ministerial , un movimiento que busca reforzar la relación del Gobierno con el Congreso.

En una entrevista realizada este miércoles con la radio Jovem Pam, el jefe de Estado afirmó que los nuevos ministros fueron escogidos con “criterio técnico” , pero no ofreció detalles concretos sobre los posibles cambios.

La reforma, agregó, deberá ser anunciada hasta el próximo lunes y según versiones de prensa afectaría a los ministerios de la Casa Civil (Presidencia) y la Secretaría General.

“Es para que podamos seguir administrando Brasil”, aseguró Bolsonaro.

El cambio de carteras se produce en momentos en los que el Gobierno se encuentra debilitado políticamente y necesita reforzar el apoyo del llamado “centrón”, un grupo variopinto de pragmáticas formaciones de derecha y centroderecha más moderadas, con amplio control del Parlamento y que el bolsonarismo pretende usar como plataforma para las elecciones presidenciales de 2022.

El apoyo del “centrón” también es crucial para evitar un eventual juicio político con miras a la destitución del presidente, en medio de decenas de pedidos presentados en el Congreso por la oposición.

El capitán de la reserva del Ejército ya realizó dos reformas ministeriales este año, la última de ellas en marzo, cuando anunció el cambio de seis ministros, entre ellos la cartera de Exteriores, y la “sustitución” de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares de su gestión.

Jair Bolsonaro y Lula da Silva

La candidatura en 2022

En la misma entrevista, Bolsonaro puso en duda su aspiración a una reelección. “No me he lanzado, todavía no sé si voy a ser candidato”, dijo el jefe de Estado, tras las críticas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien lo acusó de haberse presentado ya como candidato presidencial. Lula tampoco ha asumido oficialmente que sea un candidato.

Las encuestas electorales muestran que Bolsonaro podría ser derrotado por el líder del Partido de los Trabajadores por un amplio margen en 2022.

En declaraciones a sus partidarios el lunes, Bolsonaro incluso dijo que no sabe si sería un candidato con el actual sistema de votación electrónica. El mandatario está haciendo campaña para que el Congreso apruebe un sistema con impresión de votos, pero la propuesta de enmienda constitucional corre el riesgo de ser derrotada incluso en la comisión especial que la analiza.

Ante la posible derrota de la propuesta, ya admitida por el presidente, insinuó que puede no postularse para el cargo.

Bolsonaro argumenta, sin ninguna prueba, que el sistema actual se puede manipular e incluso dijo que no es posible que no hubiera ganado las elecciones en la primera vuelta en 2018.

(Con información de EFE)

