Chile: proponen a una mujer mapuche para que presida la Convención que escribirá una nueva constitución

En la foto, la constituyente por el pueblo mapuche, Elisa Loncón

La constituyente de origen mapuche, Elisa Loncón, es la candidata favorita para acceder a la presidencia de la Convención Constituyente, el organismo que desde julio tendrá la responsabilidad de iniciar la escritura de una Nueva Constitución política para Chile.

El camino de Elisa para presidir la Convención Constitucional chilena se inició el pasado 21 de junio, cuando fue proclamada por otros siete constituyentes de origen mapuche, en el hogar de la machi y constituyente Francisca Linconao, como la carta de su sector para el liderazgo de este histórico organismo.

Con el paso de los días, Elisa Loncón, quien es lingüista y profesora de inglés, y actual académica de la Facultad de Humanidades del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago y profesora externa de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile, ha ido sumando apoyos de diversos sectores políticos representados en la Convención Constitucional.

Por ejemplo, en las últimas horas, el Frente Amplio dio a conocer un comunicado en donde manifiestan su apoyo a Loncón, y que “el anuncio hecho el día jueves por el pueblo Mapuche, poniendo a disposición a Elisa Loncón, nos interpela y nos convoca. Es por eso que hemos decidido plegarnos a dicha nominación, e impulsar de la misma manera que pueda asumir la presidencia de la Convención”.

Desde el Frente Amplio además agregaron que “coincidimos en que el liderazgo de este grupo tan diverso -de la Convención- y heterogéneo, debe ser encabezado por una mujer que encarne la diversidad de Chile, que conozca la lucha histórica de los pueblos y su carácter plurinacional”.

Recordemos que para este domingo 4 de julio está programada la primera sesión en donde participarán por primera vez los 155 convencionales constituyentes que fueron electos en las votaciones del 15 y 16 de mayo de este año para integrar este organismo. Durante esta instancia, se debiera elegir a una o un presidente, y Loncón corre con ventaja.

Llamado al diálogo y a no tener miedo

Elisa Loncón hizo un llamado a la plurinacionalidad en la próxima Convención Constituyente

Desde que Elisa Loncón fue proclamada como candidata para presidir la Convención Constitucional chilena, se ha intensificado el interés por saber qué es lo que piensa, y cuáles son sus ideas.

En entrevista al diario chileno La Tercera, Loncón manifestó que buscará el apoyo para establecer la plurinacionalidad en la constitución y además extendió una invitación al diálogo entre todas las partes.

“Se puede dialogar con nosotros, que no nos tengan miedo, porque también se ha instalado mucho la política del miedo. O sea, se instala una candidata indígena, mapuche y hay mucho prejuicio. Entonces, esto también es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios y relacionarnos en igualdad de condiciones”, manifestó Elisa Loncón.

Sobre la plurinacionalidad, Loncón pidió que “todo paso que demos también considere el diálogo intercultural, el diálogo de respeto con el otro. El otro como legítimo otro en su lengua, con su cultura, con sus derechos como básicos, porque eso nos va a permitir construir entre todos lo que no existe”.

Petición de renuncia al secretario de la Convención

Hace uno días, 20 convencionales constituyentes de los 155 solicitaron la renuncia de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente porque, supuestamente, no habría cumplido su cometido de ser el encargado de entregar apoyo técnico, administrativo y financiero al organismo redactor, específicamente a los representantes de los pueblos originarios, por lo que fue acusado de incumplimiento de compromisos adquiridos por el Ejecutivo.

Sobre esto, Loncón acusó, entre otras cosas, que “hay una falta de la persona adecuada que conozca de los derechos de los pueblos originarios y también la legislación y el proceso”.

Además, Elisa Loncón destacó que Encina “demuestra no tener competencia en el conocimiento de los derechos, de la política, de la cultura”. Además, indicó que “necesitamos alguien que conozca y sepa quiénes somos nosotros. Él nos dijo que no podía darnos el gusto y esto no es un tema de gustos. Nosotros no nos estamos dando el gusto de ser constituyentes, fuimos electos por quienes nos votaron”.

