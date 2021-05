Los equipos técnicos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori debaten este domingo sobre la viabilidad de sus propuestas

Pedro Castillo y Keiko Fujimori (Reuters)

Los equipos técnicos de los candidatos peruanos a la presidencia, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, debatirán este domingo a dos semanas de la votación para confrontar sus propuestas, que definen dos modelos opuestos principalmente en el sector económico.

Los contendientes ya se vieron las caras en un debate en la ciudad de Chota (Cajamarca), hace tres semanas, y volverán a enfrentarse el próximo domingo, siete días antes del ballotage. Ahora es el turno de sus asesores especializados en seis áreas.

El encuentro, moderado por el analista político Juan de la Puente, comienza a las 19 (22 GMT) y cada bloque durará cerca de 25 minutos, con una exposición de cada participante y una pregunta de un participante externo formado en el sector correspondiente.

Castillo, candidato de Perú Libre, demoró varias semanas en confirmar a su equipo y finalmente esta semana publicó un plan de gobierno para los primeros 100 días, en reemplazo del ideario marxista leninista entregado el año pasado al Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, Fujimori también anunció formalmente el martes a los técnicos de Fuerza Popular, con varias figuras vinculadas al gobierno de su padre, el autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

Los expositores, divididos por tema:

Reforma del Estado

Patricia Juárez (Fuerza Popular, abogada y candidata a segunda vicepresidente) vs. Dina Boluarte (Perú Libre, abogada y candidata a vicepresidente)

Recuperación económica y reducción de la pobreza

Luis Carranza (Fuerza Popular, ex presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF) vs. Juan Pari (Perú Libre, ingeniero y economista)

Salud y manejo de la pandemia

José Recoba (Fuerza Popular, médico pediatra) vs. Hernando Cevallos (Perú Libre, ex decano del Colegio Médico de Piura)

Infraestructura, desarrollo regional y descentralización

Carlos Bruce (Fuerza Popular, ex ministro de Vivienda) vs. Andrés Alencastre (Perú Libre, economista)

Seguridad ciudadana y orden interno

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular, ex ministro del Interior) vs. Avelino Guillén (Perú Libre, ex fiscal anticorrupción)

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible

Hernando Guerra García (Fuerza Popular, abogado y jefe del plan de gobierno) vs. Celeste Rosas (Perú Libre, economista)

Pedro Castillo continúa con una ligera ventaja sobre Fujimori en los sondeos, según las últimas encuestas que indicaron que se frenó la tendencia al alza que había lgorado la candidata derechista. El simulacro de la consultora Datum publicado este viernes mostró una distancia de 5,5 puntos a favor del líder izquierdista, mientras que el sondeo de el Instituto de Estudios Peruanos reportó que Castillo amplió la diferencia con respecto al estudio de la semana pasada, que ya la daba casi 7 puntos de distancia. No obstante, el simulacro de IPSOS de la semana pasada halló una diferencia de menos de 2 puntos.

Este sábado, miles de peruanos marcharon en Lima y otras ciudades en una protesta contra el fujimorismo, en una manifestación convocada bajo el lema “Keiko No Va”. A su vez, la líder conservadora ha sumado apoyos de numerosas figuras del deporte y el espectáculo.

