Luis Gonzales Posada habló en el Foro Defensa de la Democracia de las Américas: “Pedro Castillo es más agresivo, más extremista”

Luis Gonzales Posada

El histórico dirigente aprista peruano Luis Gonzales Posada advirtió este miércoles contra la candidatura del izquierdista Pedro Castillo, favorito en las encuestas para el ballotage frente a Keiko Fujimori que se realizará 6 de junio.

“Es difícil de entender como en un país como Perú un candidato no solo de izquierda, sino de extrema izquierda, que se declara marxista, leninista, chavista, kirchnerista, fidelista. Es muy extraño, pero no es inusual”, indicó Gonzales, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

“Esos espacios también los han cubierto en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, y han recuperado en Bolivia. Como también ha sucedido en Argentina. El candidato Castillo ha sido mucho más transparente y honesto de lo que en su momento fueron Castro en Cuba o Chávez en Venezuela. Ha dicho lo que piensa hacer”, resaltó, repasando la propuesta de disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como la posibilidad de cerrar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y las estatizaciones de yacimientos. Según analizó, esas medidas “van a condenar a la absoluta pobreza, a la miseria, al pueblo peruano, ese pueblo que hoy lo está apoyando con su votación y lo puede consagrar presidente”.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo (Reuters)

Sobre el perfil de Castillo, “es un político más agresivo, más extremista”, consideró el político de 75 años, en el marco del Foro “Defensa de la democracia en Las Américas”, realizado en Miami, impulsado por el Interamerican Institute for Democracy y organizado por diferentes instituciones y medios de comunicación, entre los que se incluye Infobae.

Castillo lidera las encuestas por alrededor de 10 puntos sobre Fujimori, a menos de cinco semanas de la votación.

Gonzales Posada, ex presidente del Congreso durante el segundo gobierno del fallecido García (2006-2011), consideró que los movimientos políticos identificados con el “Socialismo del siglo XXI” han ganado fuerza porque “manejan casi todos los medios de comunicación”. Según opinó, “en el Perú tienen una prensa propia poderosa (...), para aplastar a quien se le ponga en frente”. Por ello, instó a los empresarios a invertir en los medios para defender sus intereses. y saludó como única “honrosa excepción” a la cadena Willax.

Además, indicó: “Estas brisas bolivarianas pueden terminar en tormentas y huracanes, con los desastres que conocemos, porque acá se trata de hacer un puente político, un eje político, Lima - La Paz - Venezuela - Cuba. Esto seguirá avanzando en la medida en que no seamos conscientes que no contamos con medios de comunicación. En la medida en que seamos débiles en enfrentarlo”.

También, advirtió que en caso de que triunfe Castillo, cuando asuma el gobierno “junto a la bandera roja y blanca del Perú, vamos a tener la bandera roja con la hoz y el martillo en Palacio de Gobierno

No obstante, saludó los recientes intentos de unión en la derecha peruana en torno a la candidatura de Fujimori. “Están dejando atrás discrepancias, animadversiones, como lo ha hecho por ejemplo muy bien Mario Vargas Llosa, para evitar que llegue el comunismo al Perú, porque sabían que eso es la destrucción total y no tendríamos cómo salir”.

