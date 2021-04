Quién es Leonardo Farkas, el millonario chileno que anuncia ayudas económicas personales a familias necesitadas o que sufren una tragedia

Leonardo Farkas es un empresario y filántropo chileno, que periódicamente publica en sus redes sociales su necesidad de ubicar a quienes han sido noticia por sus dramáticas y, a veces, increíbles historias de necesidad

El filántropo chileno Leonardo Farkas es permanentemente foco de noticia por publicar en sus redes sociales sus intenciones de ayudar a quienes son noticia por sus historias de necesidad y esfuerzo. Esta vez, reaccionó a un caso dramático de una madre que no tenía para darle de comer a su hijo. Una realidad que se hace cada vez más patente en Chile.

“Cada vez que aparece una historia, un caso en el que se devela la crítica situación económica y falta de asistencia del Estado, aparece Farkas”, dice un usuario de Twitter, tras enterarse que nuevamente el millonario decidió hacer un aporte económico a alguien que lo necesita.

La última historia que hizo reaccionar a Farkas

El caso de María Pilar Pérez se dio a conocer en las últimas horas en Chile. Una historia triste que se inició luego que la joven madre contactara a la profesora de su hijo, explicando las razones de por qué el menor no se conectaba a las clases virtuales. “No piense que (el niño) faltó por flojo (…) para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, escribió la madre, provocando impacto en la maestra por el drama humano revelado.

La mamá y su hijo, oriundos de la ciudad de Rancagua, comuna de la zona central de Chile, agregó además “no tengo pancito para que tome desayuno, y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano”, describió.

El drama humano revelado generó impacto, la maestra decidió ir en ayuda de la familia publicando el mensaje de la madre en redes sociales. Casi de inmediato la historia pasó a ser de público conocimiento en Chile, lo que generó una red de apoyo económico y material para la familia y los padres.

Entre todos los centenares de usuarios que apoyaron a la familia, destaca uno en particular: Leonardo Farkas, un empresario chileno de ascendencia húngara y judía, conocido filántropo quien anunció el aporte económico de $1 millón de pesos (aproximadamente USD 1.436) para María Pilar Pérez y su hogar.

Leonardo Farkas junto a su hija, en una foto que el mismo empresario publicó en sus redes sociales

Quién es Farkas

Leonardo Farkas Klein nació en la ciudad de Vallenar, al norte de Chile, el 20 de marzo de 1967. Tiene 54 años y es un mediático empresario con un patrimonio estimado de USD 100 millones que provienen de sus negocios vinculados a la minería.

Desde muy joven abandonó Chile para buscar suerte en Estados Unidos como pianista de bar en ciudades como Las Vegas, Nueva York o Miami, donde se hizo conocido bajo el apodo de “El Hombre Orquesta” por su talento musical. En uno de estos eventos conoció a Betina Friedman Parker, su actual esposa y bisnieta heredera de Arthur Winaerick, fundador de la cadena de hoteles Concord.

De regreso en Chile, Farkas se dedicó a reflotar negocios familiares en el norte del país, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de hierro a China. Entre sus empresas se destaca la Compañía Minera Santa Fe y Santa Bárbara, con más de 2000 trabajadores. Es conocido por su cabellera rubia, por portar ostentosos trajes y relojes, y por ser un jefe que paga sueldos éticos y por conceder beneficios a su personal.

El 2017 celebró sus cumpleaños junto a bandas como Gipsy Kings, Air Supply, KC and The Sunshine Band, Kool and the Gang, Earth y Wind and Fire. En más de una oportunidad Farkas ha aparecido como favorito a la presidencia del país, pero él ha rechazado entrar en carrera.

Las otras ayudas de Farkas

El 5 de agosto del 2010 ocurrió un derrumbe en la mina San José, al norte de Chile, dejando atrapados a 33 mineros en las profundidades del yacimiento. Frente a esta crisis, Farkas decidió ayudar con un aporte económico de $5 millones (USD 7.180) para cada trabajador afectado por esta situación.

Leonardo Farkas se acercó al campamento Esperanza, cuando se esforzaban en rescatar con vida a los 33 mineros atrapados. Aquella vez, Farkas apoyó económicamente a las familias de quienes estaban atrapados

Cuando los mineros fueron rescatados desde las profundidades de la mina en octubre del 2010, el empresario organizó una masiva fiesta de honor, donde aprovechó de regalar casas a dos de los afectados que no tenían domicilio propio.

Entre otras ayudas del empresario nacional, destaca una en particular tras el mega terremoto de magnitud 8.8, y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero del 2010, al sur de Chile. Farkas fue uno de los primeros en reaccionar tras este desastre natural, y organizó un convoy de 17 camiones con víveres y artículos de primera necesidad.

Se estima que esta la ayuda tuvo un valor de $200 millones (USD 287.232) y consistió en 10 mil kilos de fideos, 5 mil bidones de agua y leche, 80 mil latas de conserva además de carpas, frazadas y pañales.

El empresario también destacó por ayudar a Kevin Silva, un joven que perdió sus piernas por un atropello cuando se dirigía a la Maratón de Santiago, el 2011. El caso causó tal conmoción que Farkas salió a ayudarlo costeando la totalidad de su carrera universitaria y además le regaló un auto a Silva.

Como si fuera poco, con motivo de su cumpleaños número 16, Farkas le costeó nuevas piernas ortopédicas al joven. “Cumplimos con Kevin Silva y su familia. Su educación asegurada, su carrera de ingeniería y un auto por su cumpleaños”, manifestó en su momento el empresario.

SEGUIR LEYENDO