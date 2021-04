Las visitas que recibe Jeanine Áñez en prisión duran cinco minutos y debe escoger entre ver a su familia o a sus abogados

La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez en prisión (EFE/Stringer)

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez pasa sus días en prisión con la angustia de tener que elegir a quien ver y con solo cinco minutos de visita por día. Así lo informaron su hija, Carolina Ribera; y su abogado, Luis Guillén.

La hija de la ex jefa de Estado expresó que su madre prácticamente “no recibe visitas”, ya que sólo le permiten verla cinco minutos al día para dejarle sus alimentos debido a que, por su alta presión, deben contener poca sal.

En diálogo con el periódico local Página Siete, manifestó: “Lo que ellos nos autorizan es ingresar a dejarle la comida y no podemos hablar mucho con ella y nos piden que nos retiremos, nos ordenan que nos salgamos”.

Y agregó: “Máximo estaremos cinco minutos y solamente tenemos la autorización mi hermano o yo, uno de los dos. Los abogados muy pocas veces han ido a hablar temas precisos con ella porque, cuando ellos entran, ya no nos dejan ingresar a nosotros también”.

La detención de Jeanine Áñez en Bolivia

Ribera declaró que su madre aún está delicada de salud e informó que, después de muchos trámites, sus abogados lograron que médicos particulares la revisen el pasado 1 de abril, cuando se aprovechó para hacerse unos análisis. Ahora se encuentran aguardando el informe médico.

La ex mandataria fue arrestada en la madrugada del pasado 13 de marzo en Trinidad y fue llevada a La Paz, donde permaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen hasta el 15 de ese mes. Luego fue trasladada al penal de Obrajes, lugar donde permaneció cinco días. Está acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en la causa denominada “Golpe de Estado”.

“Ella tiene muy poca comunicación con sus abogados, no sabe de su proceso, cómo lo están manejando. Está incomunicada con el exterior. No tiene ni celular. Es mentira lo que dice Luis Arce (el presidente de Bolivia) de que ella se comunica, de que pueden hacerle entrevistas. Es mentira”, subrayó Ribera en la conversación con el medio citado.

En la imagen, la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, el 13 de marzo de 2021. EFE/Stringer/Archivo

Por su parte, el director general del Régimen Penitenciario boliviano, Juan Carlos Limpias, le dijo a Página Siete que el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores (donde está recluida ahora la ex presidenta) está “encapsulado” desde marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Sostuvo que es uno de los pocos centros que “no han abierto a visitas”, y que las privadas de libertad decidieron continuar con el “encapsulamiento”.

Ante ello, el abogado de Añez, Luis Guillén, expresó que el Régimen Penitenciario no les informó acerca de las restricciones por la pandemia. “No han realizado ninguna información. No han coordinado absolutamente nada con los abogados ni con los familiares”, remarcó.

