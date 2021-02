Elecciones en Ecuador: luego de votar, Guillermo Lasso dijo que “habrá segunda vuelta”

Guillermo Lasso aseguró que habrá segunda vuelta en Ecuador

Sólo cinco minutos le llevó a Guillermo Lasso, candidato a presidente de Ecuador, votar este domingo en la Unidad Educativa Ileana Espinel, centro de votación ubicado en el norte de Guayaquil. Luego de sufragar, el aspirante por el movimiento Creando Oportunidades (Creo) habló ante la prensa y aseguró que “habrá segunda vuelta” tras las elecciones de hoy.

“Hemos cumplido con nuestra obligación de votar. Invito a todos los ecuatorianos a hacerlo con todas las normas de bioseguridad. Lo que les puedo decir es que habrá segunda vuelta, y estaremos en la segunda vuelta” , manifestó el ex banquero conservador, de 65 años.

Lasso, quien encabeza la oposición al correísmo, calificó el proceso electoral como “una jornada histórica para Ecuador”.

El candidato fue acompañado a votar por simpatizantes y otros aspirantes de su movimiento.

El ex banquero, quien ya fue candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones de 2013 y 2017, cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano, al que el ex mandatario Rafael Correa no pudo destronar del puerto de Guayaquil (suroeste), núcleo comercial ecuatoriano y fortín de la derecha.

Guillermo Lasso votó en el norte de Guayaquil (Wladimir Torres/Press Office Guillermo Lasso/Handout via REUTERS)

Correa, quien vive en Bélgica desde 2017, pretendió ser candidato a la vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz, pero afronta una orden de prisión al ser condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción.

En el balotaje de 2017, Lenín Moreno -ex vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, y actual jefe de Estado- ganó con apenas dos puntos porcentuales sobre Lasso, quien aspira por tercera vez el cargo.

Lasso es el menor de 11 hermanos en una familia de clase media y se catapultó como un importante banquero con apenas tres semestres de economía a cuestas. Entre 1989 y 2012 fue vicepresidente, gerente y presidente del privado Banco de Guayaquil, uno de los mayores de Ecuador. Nacido en Guayaquil (suroeste), se define como “tolerante” y “demócrata”. Está casado con María de Lourdes Alcívar, con quien tiene cinco hijos.

En el área pública, fue gobernador de la provincia del Guayas (capital Guayaquil) y secretario de Estado (superministro) de Economía en la administración del derrocado expresidente Jamil Mahuad (1998-2000, derecha).

Ecuador celebra este domingo elecciones generales polarizadas entre una derecha conservadora aglutinada y una izquierda dispersa, en medio de una crisis económica agudizada por la pandemia de covid-19 y con el correísmo decidido a retomar el poder.

Unos 13,1 millones de electores están llamados a designar al sucesor de Lenín Moreno, quien asumió en mayo de 2017 y no buscó la reelección.

Andrés Arauz, candidato por el correísmo, acompañó a su abuela a votar en Quito (@teleSURtv)

Entre el récord de 16 candidatos aparecen como favoritos Arauz, quien cumplió 36 años el sábado, y Lasso. Ambos cuentan con 32% y 21% de la intención de voto, respectivamente, según la más reciente encuesta de Market.

Pero analistas y sondeos, cuya publicación está prohibida desde hace diez días en Ecuador, anticipan una segunda vuelta, prevista para el 11 de abril.

Para obtener la presidencia en primera vuelta este domingo, los candidatos necesitan la mitad más uno de los votos válidos, o al menos un 40% con una diferencia de diez puntos por encima de su rival más cercano.

El país, de 17,4 millones de habitantes, afronta una crisis acentuada por la caída del precio del petróleo, su principal producto de exportación, mientras ha duplicado su deuda externa, que representa 44% del PIB.

Los ecuatorianos concurren a los centros de votación para elegir al sucesor de Lenín Moreno (REUTERS/Maria Fernanda Landin)

Los comicios también designarán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, pero debido a la fragmentación de las fuerzas políticas no se espera que haya una mayoría partidista.

La contienda será observada por 260 delegados de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea (UE).

