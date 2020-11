Un cubano en huelga de hambre y sed para exigir la liberación del cantante Denis Solís está en estado crítico

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez (c), junto a Maykel Castillo (i) y Luis Manuel Otero Alcántara (d). (Cuba). EFE/ Movimiento San Isidro

Un artista cubano se encuentra en estado crítico de salud a medida que atraviesa su séptimo día de huelga de hambre y sed, llevada a cabo para demandar la liberación de Denis Solís, un cantante crítico del régimen castrista.

Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, quien, al igual que Solís, es miembro del grupo de activismo político Movimiento San Isidro. Otras tres personas también se encuentran en huelga de hambre y sed, mientras que cinco más se rehúsan a ingerir alimentos.

Solís fue detenido por el régimen el pasado 9 de noviembre. Según indicaron medios locales independientes, acusó a un oficial de policía de invadir su casa, calificando al oficial de “cobarde” y “rata” en una confrontación verbal que transmitió en vivo en Facebook, e insultó al ex presidente cubano Raúl Castro.

Menos de 48 horas después, en el marco de un juicio acelerado, fue condenado a ocho meses de reclusión en la prisión de Valle Grande tras ser encontrado culpable de “desacato”. Miembros del MSI difundieron los hechos y llevaron a cabo distintas demostraciones pacíficas -vigilias, transmisiones y publicaciones en redes sociales, entre otras- para manifestar su rechazo al arresto.

El rapero cubano Denis Solís

Sin embargo, fuerzas del régimen bloquearon los accesos a la sede del movimiento, donde ellos se encontraban. La medida catalizó las huelgas de hambre y sed de los artistas y activistas, apoyadas por las cuatro principales agrupaciones opositoras cubanas, así como Amnistía Internacional.

En una publicación en Facebook, una de las integrantes del movimiento confirmó que el estado de Alcántara es crítico, y describió la situación de los miembros del colectivo que permanecen en su sede. Indicó a su vez que la novia de Alcántara intentó evitar el cerco policial para verlo, pero fue arrestada y desde entonces su paradero es desconocido.

La activista luego extrapoló el caso para realizar una crítica más amplia al régimen cubano. “Es una muestra no solo de injusticia sino también de cómo los ciudadanos tampoco pueden manifestarse. Tratamos de hacerlo desde la poesía y tampoco lo permitieron. Interceptaron la comida. Nos tildan de caprichosos y locos, pero el único rostro que muestran ante esto es el de la crueldad, la mentira y la difamación”, expresó.

Y agregó: “Todo lo que han hecho es tratar de desacreditarnos, pero no pueden porque no tienen argumentos ni ética suficiente. Si somos terroristas, ¿por qué no nos acusan de eso? Evitan la mediación de la Iglesia y de diplomáticos. No estamos solos tenemos mucho respaldo. El que está solo es el gobierno cubano, que no debe subestimar lo que puede generar la muerte de Luis Manuel”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se hizo eco de la situación. En una declaración en su cuenta de Twitter, urgió al “régimen cubano a cesar con el acoso a los miembros del Movimiento San Isidro y a liberar al músico Denis Solís, quien fue injustamente sentenciado a seis meses en prisión”.

“La libertad de expresión es un derecho humano. Los Estados Unidos apoyan al pueblo cubano”, agregó el funcionario de la administración de Donald Trump. En contraste, el medio estatal Granma calificó a las protestas de “show contrarrevolucionario”.

