Estados Unidos acusó a China de difundir desinformación para desviar la atención sobre su mal manejo del coronavirus

Una mujer con mascarilla camina junto al retrato del presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Aly Song)

El embajador Michael G. Kozak, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusó este miércoles a China de utilizar campañas de desinformación en América Latina para desviar la atención sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y sus conductas predatorias en la región.

Durante una conferencia telefónica con periodistas de la región, el diplomático se refirió a la amenaza creciente de la desinformación y la propaganda en América Latina, diseminada mayormente por Rusia y China, aunque también, en menor medida, por Cuba, Irán y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Rusia es un actor experimentado en campañas de desinformación. Ellos creen que generar inestabilidad en el Hemisferio Occidental es malo para los Estados Unidos, y que lo que es malo para Estados Unidos es bueno para ellos”, señaló Kozak.

“Las motivaciones de China son diferentes. Ellos buscan desviar la atención del mal manejo que hicieron de la pandemia de coronavirus y de sus actividades predatorias en la región [de América Latina], ya para hacerlo atacan a Estados Unidos”, expandió.

Por esta razón el embajador urgió a los países de América Latina a exigir transparencia en sus relaciones con China, y consideró que el Hemisferio Occidental es “el hemisferio de la libertad”.

El embajador Michael G. Kozak, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos (REUTERS/Luis Echeverria/Archivo)

Al mismo tiempo, advirtió que además de Rusia y China, Irán, Cuba y la dictadura de Nicolás Maduro se muestran muy activos en el campo de la las noticias falsas, la desinformación y la propaganda.

En el caso específico de Venezuela, Kozak recordó que el régimen mantiene bloqueados a numerosos medios internacionales (entre ellos, Infobae), forzando a la población a informarse casi enteramente con propaganda.

“Esto no significa que las personas crean en lo que escuchan, ellos saben que es mentira. Pero no tienen acceso a información de calidad y no pueden saber qué es verdad”, explicó.

“El régimen de maduro tiene en sí mismo un fuerte componente de desinformación”, señaló Kozak, haciendo referencia a la “supuesta” invasión reciente del país por un grupo de rebeldes, la “Operación Gedeón”, que Maduro achaca a Estados unidos.

Lea Gabrielle, enviada especial de los Estados Unidos y coordinadora en el Centro de Participación Global del Departamento de Estado, participó también de la entrevista telefónica y aseguró que estos países “utilizan la desinformación como un arma, sin importar un contexto como el de la crisis del COVID-19”.

“Rusia tiene una gran infraestructura de la información y mantiene miedos periodísticos estatales en la región como RT en español, que produce más contenidos que la BBC”, explicó.

El dictador venezolano Nicolás Maduro utilizando una mascarilla (Reuters)

Para Gabrielle, Moscú “no dudará en usar estas tácticas para menoscabar gobiernos locales". “Los medios rusos promueven delirantes teoerías conspirativas sobre el COVID-19 desde el inicio de la pandemia”, agregó.

En el caso de China, Gabrielle notó que el Partido Comunista de China, que controla el país, está usando cada vez más tácticas “al estilo de Rusia" y ha promovido teorías contradictorias sobre el COVID-19, con el objetivo de generar dudas.

“China intenta presentarse como un modelo superior de manejo de la crisis del coronavirus, cuando no existe información para demostrarlo”, explicó.

Al igual que Kozak, Gabrielle destacó que Irán, Cuba y el régimen venezolano son también actores importantes en el campo de la desinformación.

“En Venezuela Maduro está tratando de convencer al mundo que la sanciones impuestas en Estados Unidos están afectando la capacidad del régimen para responder a la pandemia. Esto es falso, como lo demuestran el arribo constante de medicinas y suministros de todo tipo a Venezuela en las últimas semanas”, explicó.

Sin embargo, la enviada especial asegura que los esfuerzos de estos diferentes actores están siendo “contraproducentes” en muchos países de la región, donde los gobiernos y algunos medios de comunicación han cuestionado estas falsas narrativas.

“La idea es que los consumidores de noticias se pregunten por la fuente de información. Desde nuestra perspectiva, la verdad es la mejor arma para luchar contra la desinformación", concluyó.

