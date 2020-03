Las críticas no tardaron en llegar. El mismo padre de Gabriela, Fabián Alcaíno, calificó las declaraciones de “desafortunadas” porque “es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”. En tanto, la Coordinadora Feminista 8M, que ocupa un rol significativo en la organización de la huelga de mujeres que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, realizó una serie de publicaciones en la que aseguró que “Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros”.