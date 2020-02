El ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, que es el candidato presidencial del partido de Evo Morales, encabeza la intención de voto la primera encuesta electoral de la campaña boliviana, a menos de tres meses de la votación. El aspirante al Poder Ejecutivo estaría así a nueve puntos de ganar en primera vuelta, ya que sus dos principales adversarios, la actual presidenta transitoria, Jeanine Añez, y el ex presidente Carlos Mesa, que fue segundo en las elecciones anuladas por un fraude del MAS, no alcanzan por ahora cada uno el 20 por ciento de la votación.