El ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, que es el candidato presidencial del partido de Evo Morales, encabeza con un 31,6 por ciento de la intención de voto la primera encuesta electoral de la campaña boliviana, a menos de tres meses de la votación. El aspirante al Poder Ejecutivo estaría así a nueve puntos de ganar en primera vuelta, ya que sus dos principales adversarios, la actual presidenta transitoria, Jeanine Añez, y el ex presidente Carlos Mesa, que fue segundo en las elecciones anuladas por un fraude del MAS, no alcanzan por ahora cada uno el 20 por ciento de la votación.