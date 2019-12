“Carabineros no emplea dentro de sus protocolos soda cáustica. Dentro de los protocolos de actuaciones, el control del orden público y control de muchedumbre, no está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza. No existe ninguna forma de poder emplear este producto en control de orden público”, ha apuntado Dávila. El general ha subrayado que si se hubiera utilizado soda cáustica en los cientos de maniestaciones recientes habría miles de afectados.