Pero hace pocos días denunciaron a Dávila por ser un policía “aliado” de Morales y de Quintana. “Dávila ha trabajado de cerca con Carlos Romero (ex ministro de Gobierno) y ahora trabaja por debajo con las ex autoridades en este conflicto. Tenemos información de que este coronel siempre ha respondido a Evo Morales, siempre ha sido fiel al ex presidente”, afirmó uno de los oficiales, según consignó el mismo periódico.