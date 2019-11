En tanto, el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, también afirmó a ABC que por el momento no ha recibido información alguna sobre la orden de detención contra el ex presidente paraguayo, pero que estuvo expectante de este hecho desde la madrugada. “No recibí ninguna información de la justicia brasileña. Brasil muy pocas veces usa la Interpol para detenciones con fines de extradición; usa con más frecuencia la vía diplomática”, subrayó.