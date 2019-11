“El acuerdo tenía buenos avances, pero se lo rompió a la 1 de la tarde del martes, cuando Evo Morales desautorizó a Adriana Salvatierra y le dijo que la línea era mantener la campaña del golpe de Estado. Ese día Morales pensó que las cosas saldrían a su favor pero no sucedió. Ahora el diálogo ha vuelto, aunque las reuniones no se interrumpieron nunca. El avance se nota en que se ha dejado sesionar y nombrar las dos presidencias de las cámaras. Evo ha emitido por Twitter mensajes llamando a la pacificación, pero falta aún. Ya habría entendido que no podrá participar en las elecciones de 2020”, relató una fuente confiable consultada por Infobae.