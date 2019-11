“Por las mañana me daba una ducha de teflón, pero a la noche me preguntaba con qué historia saldría el gobierno a golpearnos. El momento más grave fue cuando revelamos la historia de la señora Zapata, una relacionadora pública de una empresa china que hacía grandes negocios con el gobierno. Evo admitió que había tenido una relación y un hijo con ella. Fue un mes antes del referéndum por la reelección de 2016, el que tiempo después el presidente no reconocería. Lo increíble es que después de admitir su relación con la señora Zapata y el hijo que tuvo con ella, Evo negó todo meses después. Y su gente me dedicó un video en el que se me señalaba como jefe del ‘Cartel de la Mentira’”.