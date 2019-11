Durante el seminario del Nuevo Banco de los BRICS, Guedes defendió la mayor integración entre China y Brasil, aún a sabiendas que su país podría invertir el saldo superavitario de la balanza comercial con los asiáticos y pasar a tener déficit. “No me incomodo si el superávit con China puede revertirse con un aumento del doble o triple de las importaciones. Podremos equilibrarnos en el futuro, con un aumento de las exportaciones”. Y concluyó: “Hace menos de 20 años, el PBI de China y de Brasil eran semejantes. Pero nuestro país permaneció cerrado y el otro se abrió. China no tuvo miedo de meterse en la cadena global”.