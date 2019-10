En esta lucha desigual es imprescindible la unidad nacional en torno al liderazgo político y cívico de oposición. Unidad en el mensaje “fuera Evo”, que no es ideológica ni programática, que no puede afectarse por simpatías ni rencores, que no puede ser condicionada por ningún tipo de cuestión que no sea la recuperación de la democracia por medio de la salida del dictador. Unidad para recuperar la democracia, unidad sin condiciones, pero de verdad, para asumir todos el riesgo de enfrentar y derrotar al crimen organizado transnacional. Unidad que no permita caer en las trampas de la división o la negociación aplicadas con tanto éxito por el castrochavismo en Venezuela y Nicaragua.