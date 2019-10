El ex presidente luego pidió que cese la represión y lanzó una crítica a su sucesor, Lenín Moreno: “La fuerza pública tiene ya que aplicar la objeción de conciencia. No puede seguir reprimiendo a sus hermanos protegiendo, no a la patria, sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo; y que tendrá que responder por tanta represión. Es Moreno el que rompió la democracia y la ley cuando traicionó el programa de gobierno vencedor en las urnas que hubiera evitado todo lo que estamos pasando”.