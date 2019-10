Sobre la posibilidad concreta de presentarse como candidato a la máxima magistratura, Correa aclaró: “A mí me inhabilitaron con una ley retroactiva e inconstitucional. Si cambia la situación política cambiará también esa situación porque es totalmente inconstitucional”. El ex mandatario tiene 29 causas judiciales por corrupción. Aunque dejó abierta otra posibilidad: “Si puedo, me presento. No puedo hacerlo para presidente, pero de vicepresidente para abajo sí y saben que les ganamos”.