Por su parte, Vladimir Peña, coordinador de la campaña de Bolivia Dice No, informó que se ha previsto el desplazamiento de 45.000 delegados a los recintos electorales, tanto dentro como fuera del país. “En el exterior tendremos a los activistas del 21-F y aquí a nuestros delegados, muchos universitarios. La vigilancia tiene tres fases. La primera es el control en la mesa, donde cada delegado registra con su teléfono el acta del escrutinio y lo envía a una aplicación. La segunda es la vigilancia es el traslado del material desde el lugar de votación hasta el tribunal electoral y, la tercera, es el cómputo oficial, para lo que hemos dispuesto nueve equipos en cada tribunal. Existe la intención del Gobierno de incurrir en un fraude, ya que la minoría del MAS necesita maximizar su voto donde no haya control, sobre todo en las zonas rurales. El fraude se puede dar si no hay suficientes delegados. Ante el descrédito del Tribunal Supremo Electoral, toca duplicar el esfuerzo”, sostuvo Peña.