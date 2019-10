Fui agredido Gracias al Descriterio @PoliciaPeru⁩ ya q al llegar a varias barreras alrededor Congreso, se negaban p lo menos a resguardarme, existiendo 1 Turba q me seguía, a pesar d ser Accesitario Com. Permanente. Al final PNP Montada me rescató!!👎👎 https://t.co/Z1oqEUEytG