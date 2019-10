“Esta ‘crisis’ no tiene un efecto apocalíptico en la economía. Se ve en los indicadores más volátiles de la economía, el tipo de cambio y la bolsa, que están asociados a la percepción de riesgo de los agentes y a la especulación. El sol (la moneda peruana) se apreció 0,5%. Uno esperaría ver un salto y no ha sucedido”, destacó Crespo. “Esto me lleva a pensar que los agentes económicos (locales y extranjeros) no ven este evento como una crisis económica”, agregó