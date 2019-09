Qué series se podrán ver en Apple TV+ desde el 1 de noviembre

Como parte de sus anuncios durante el Apple Event, Tim Cook presentó el tráiler de la serie original 'See', que tiene a Jason Momoa como protagonista. Además, el CEO de Apple anunció que la plataforma estará disponible desde el 1 de noviembre en más de 100 países con un precio de USD 4,99 por mes. Los programas originales incluirán "See" y "The Morning Show". Los clientes leales que compren un nuevo dispositivo Apple recibirá un año gratis