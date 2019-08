Pero en ese entonces, Brasil no contaba con una ley antiterrorista y si no se ejecutaban ataques en su territorio, la justicia no perseguía a los sospechosos. Hussein Ali pasó 21 días en prisión, acusado de racismo e incitación al crimen, pero no fue procesado y finalmente fue liberado. Informes posteriores indican que regresó a Egipto y se unió a la milicia jihadista. "Los terroristas se aprovechan de la fragilidad de la legislación brasileña", fue la justificación de Daniel Lorenz, ex jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Federal y en ese momento secretario de Seguridad del gobierno de Lula da Silva.