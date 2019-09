SAN PABLO.- Visto por Brasil y la Argentina como la fuente que debe alimentar la "lluvia de inversiones", el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea está en la cuerda floja. Lo demuestra la más reciente advertencia de la UE. Si el gobierno de Jair Bolsonaro "no respeta los acuerdos ambientales, podrá complicar el proceso de ratificación del tratado", sostuvo este martes la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Svenja Schulze. Los europeos comienzan a visualizar una salida nada favorable a los sudamericanos: pretenden incluir en el pacto un sistema de certificación de la carne bovina y de la soja, que establezca si viene o no de áreas amazónicas. "Solo serán autorizados las importaciones de estos productos si se prueba que no causó daños en la selva del Amazonas", revelaron en Bruselas.