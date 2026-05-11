El podcast de Ricardo Lorenzetti: la era de la sobreinformación y la crisis de la verdad

La información nunca circuló con la velocidad, el volumen y la intensidad actuales. En “La era de la sobreinformación y la crisis de la verdad”, el episodio 39 de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti analiza cómo esa transformación tecnológica terminó modificando no solo el modo en que las personas consumen contenido, sino también la manera en que interpretan la realidad. El problema no pasa únicamente por la existencia de noticias falsas, sino por un entorno donde todo compite al mismo tiempo por captar atención y donde la saturación empieza a erosionar la posibilidad de construir criterios comunes.

“El problema antes era acceder a la información. Hoy el problema es exactamente el contrario: estamos rodeados por una cantidad infinita de estímulos, datos, imágenes y mensajes que circulan permanentemente y que hacen muy difícil distinguir qué es verdadero, qué es falso y qué es simplemente una construcción diseñada para captar atención”, dice Lorenzetti. La cuestión, plantea, ya no pasa únicamente por la existencia de noticias falsas, sino por un ecosistema donde todo compite al mismo tiempo por captar interés y donde la velocidad de circulación termina debilitando la posibilidad de verificar, jerarquizar o incluso procesar la información que se consume diariamente.

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Uno de los ejes del episodio es la forma en que las plataformas digitales moldean la percepción cotidiana sin que ese proceso resulte del todo visible. Lorenzetti advierte que los sistemas de recomendación no buscan necesariamente informar mejor, sino maximizar el tiempo de permanencia y el nivel de interacción. “Los algoritmos están diseñados para mantenernos conectados la mayor cantidad de tiempo posible y, por eso mismo, privilegian aquello que provoca reacción emocional, enojo, miedo o indignación”, dice. Esa dinámica termina alterando la circulación de información y empuja contenidos capaces de generar impacto inmediato, aun cuando eso implique simplificar discusiones complejas o reforzar versiones distorsionadas de la realidad.

A medida que esa lógica se profundiza, también cambia la forma en que las personas construyen sus percepciones políticas y sociales. “Cada uno vive dentro de una especie de burbuja informativa que confirma permanentemente lo que ya piensa”, piensa Lorenzetti. El fenómeno no solo reduce el contacto con posiciones diferentes, sino que fragmenta la conversación pública y debilita la posibilidad de construir referencias comunes sobre los hechos. Las discusiones dejan de apoyarse en información compartida y empiezan a organizarse alrededor de universos paralelos de interpretación.

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La inteligencia artificial ocupa otro tramo importante del episodio. Lorenzetti advierte sobre el crecimiento de herramientas capaces de producir imágenes, voces y videos falsos con niveles de precisión cada vez más difíciles de detectar. “Hoy se puede construir un video de una persona diciendo algo que nunca dijo o generar imágenes completamente artificiales que parecen reales”, explica, y plantea que esa capacidad puede utilizarse para influir en elecciones, desacreditar dirigentes o producir conflictos sociales mediante operaciones de desinformación masiva.

La velocidad con la que circulan esos contenidos también impacta sobre el funcionamiento de las instituciones. “Los gobiernos, los medios y hasta los sistemas judiciales quedan sometidos a una lógica de reacción permanente”, dice Lorenzetti. Describe así un entorno donde todo exige respuestas inmediatas y donde la aceleración constante reduce los espacios de reflexión: la agenda pública cambia de manera continua y muchas discusiones pierden profundidad antes incluso de terminar de desarrollarse.

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El episodio también relaciona la sobreinformación con el agotamiento y la ansiedad social. “Las personas viven sobreestimuladas. Reciben mensajes, noticias, imágenes y conflictos durante todo el día”, dice Lorenzetti, y vincula esa exposición permanente con dificultades crecientes para concentrarse, sostener la atención o procesar información compleja. El problema deja de ser exclusivamente tecnológico y empieza a afectar hábitos cotidianos, vínculos y formas de percepción.

Otro de los ejes aparece en la pérdida de peso de las intermediaciones tradicionales. Durante décadas, medios de comunicación, universidades o instituciones culturales funcionaban como organizadores del debate público y como filtros de validación. Ese esquema se debilitó con la expansión de plataformas digitales globales que distribuyen información bajo criterios completamente distintos. “Hoy cualquier persona puede producir información y difundirla masivamente sin pasar por ningún filtro institucional”, señala.

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La preocupación de fondo atraviesa todo el episodio y se vincula con el impacto político de este proceso. “Cuando desaparecen los acuerdos mínimos sobre qué es verdadero y qué no lo es, se vuelve muy difícil sostener la convivencia social, construir consensos o tomar decisiones colectivas razonables”, advierte Lorenzetti. La crisis de la verdad, más que una discusión abstracta, es un problema que afecta directamente la estabilidad de las democracias contemporáneas.

Hacia el final, el episodio vuelve sobre la necesidad de fortalecer herramientas de educación, pensamiento crítico y verificación de información frente a un escenario que seguirá profundizándose. La inteligencia artificial y los sistemas automatizados continuarán expandiendo su influencia sobre la vida cotidiana, pero el desafío, insiste Lorenzetti, excede lo tecnológico y obliga a repensar cómo se construye confianza en sociedades cada vez más atravesadas por la fragmentación informativa.

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Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.