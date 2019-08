Desafortunadamente, nunca me informó sobre esa iniciativa. Toma remitió al fiscal las sentencias de la justicia uruguaya sobre los acusados traducidas al italiano. Esos documentos ya habían sido presentados e incluidos en el expediente, pero no habían sido traducidos al italiano a propósito. Yo le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores que no tradujera dichas decisiones, para evitar que se declarara que los acusados no podrían ser condenados debido al principio de ne bis in idem. De hecho, el juez de la audiencia preliminar solicitó (como lo exige el código penal italiano) la autorización del ministro de Justicia italiano para proceder por segunda vez, solo en los casos de aquellos acusados para los que la justicia uruguaya no se había pronunciado previamente ni pronunciado sentencia sobre los mismos hechos. Se puede acceder a dicho documento en este enlace.