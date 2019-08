Altamirano fue excarcelado el 15 de marzo de este año, luego de ocho meses en prisión, y él tampoco ha tenido paz. Se siente vigilado en su propia casa. "Me tienen contra la espada y la pared, no puedo trabajar", dijo el día de su liberación, mientras lloraba. "No quieren que trabaje, no quieren que me mueva, entonces cómo le voy a dar de comer a mi familia. No tengo nada".

El asedio no para. Las casas de los expresos políticos amanecen con las paredes rayadas o son blanco de robos y algunos excarcelados, hombres y mujeres, reciben citatorios judiciales de manos de la propia Policía. Además, los uniformados parecen disponer de suficiente tiempo libre para estacionarse frente a las casas de los exreos y las casas de sus familiares.