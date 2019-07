"Como consecuencia de los allanamientos logramos el decomiso de armas de fuego, en particular pistolas y escopetas, pero también unos documentos que van a ser sometidos a valoración por parte del área pericial del Organismo de Investigación Judicial, pues son documentos de identidad en los que uno de los venezolanos aparenta tener la nacionalidad de otro país. Me refiero al caso particular de Eduardo Manuitt Carpio", indicó Espinoza.