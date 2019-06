Del ruido pasaron pronto a la agresión. Piedras, hielo, botellas y canicas comenzaron a llover contra la catedral. Adentro, el ambiente pasó de la tensión al pánico. "La gente comenzó a gritar y a correr en estampida", cuenta la periodista. "Me empujaron hacia el altar mayor y por un momento pensé que la multitud me iba a aplastar; pero me hice en una esquina y desde esa tarima vi a las personas que corrían despavoridas y las piedras que rebotaban dentro del templo, como cuando las tirás sobre la superficie de un lago. También miré a la madre de Sandor Dolmus. Doña Ivania. Ella no corría. Se quedó quieta, cerca del altar, con la mirada fija en nada. Me acerqué para hablarle pero apenas me respondió. Pensé en ella y sentí rabia, impotencia, tristeza. A un año del asesinato de su hijo, el mismo partido político profanaba con violencia la misa y la memoria del muchacho, un adolescente. Era la canallada de las canalladas".