Mora tiene una tesis para explicarse la saña con que Lucía y él fueron tratados: la Policía les pasaba factura personal. "La saña vino de la Policía. Porque los señalábamos y los señalábamos como los asesinos del pueblo. Fuimos directos. ¿Quiénes mataron? La Policía. Paramilitares son iguales a la Policía. La policía como que se extralimitó en un primer momento, porque después vino una orden como de no seguir con más golpes. Ya en el sistema penitenciario el trato fue de aislamiento total, de máxima seguridad, pero ya no me tocaron ni un pelo, al punto que ni me cortaron el pelo en seis meses".